Diretta Liechtenstein Bosnia/ Streaming video tv: ospiti favoriti (Europei)

Liechtenstein Bosnia, diretta dall’arbitro turco Halis Özkahya stasera, lunedì 18 novembre alle ore 20.45 presso il Rheinpark Stadion di Vaduz, sarà una sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. In Liechtenstein Bosnia la Nazionale valligiana saluta il suo pubblico dopo delle qualificazioni giocate comunque in maniera dignitosa, considerando le differenze tecniche che separano il Liechtenstein dalle altre Nazionali, confermate anche dalla sconfitta in Finlandia. Per la Bosnia questa invece è la partita che sancirà i rimpianti finali: Pjanic, Dzeko e compagni dovevano essere la seconda forza alle spalle dell’Italia, contro la quale ha sonoramente perso venerdì, hanno pagato una discontinuità di rendimento che ha dato via libera alla sorprendente Finlandia ed ora ha solo i playoff di marzo che potrebbero aprire la porta del ripescaggio.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Liechtenstein Bosnia non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre o del satellite in chiaro o a pagamento, né in diretta streaming video via internet: aggiornamenti in tempo reale si potranno reperire sul sito ufficiale uefa.com nella sezione dedicata a Euro 2020.

PROBABILI FORMAZIONI LIECHTENSTEIN BOSNIA

Proviamo adesso a scoprire le probabili formazioni che scenderanno in campo in Liechtenstein Bosnia, lunedì 18 novembre alle ore 20.45 presso il Rheinpark Stadion di Vaduz, sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Liechtenstein del CT Kolvidsson schierato in campo con un 4-1-4-1: Buchel, Rechsteiner, Malin, Kaufmann, Goppel; Meier, Hasler, Buchel, Wieser, Salanovic; Gubser. Risponderà la Bosnia del CT Prosinecki con un 4-3-3: Sehic, Todorovic, Sunjic, Zukanovic, Kolasinac; Krunic, Pjanic, Gojak; Visca, Dzeko, Milosevic.

PRONOSTICO E QUOTE

Se volessimo infine dare uno sguardo al pronostico su Liechtenstein, naturalmente dovremmo osservare che gli ospiti partono nettamente favoriti per la vittoria a Vaduz. Le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai ci parlano di un segno 2 quotato appena a 1,09, mentre poi si sale a quota 10,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 25,00 volte la posta in palio giocando sul segno 1, in caso di clamorosa vittoria da parte del Liechtenstein.



