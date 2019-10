Diretta Liechtenstein Italia/ Streaming video Rai: qualificazione ok (Europei 2020)

Liechtenstein Italia, partita che sarà diretta dall’arbitro lettone Andris Treimanis, si gioca alle ore 20:45 di martedì 15 ottobre presso il Rheinpark Stadion di Vaduz: ottava giornata del gruppo J nelle qualificazioni agli Europei 2020, e gara che ormai per entrambe le nazionali significa poco. Battendo la Grecia all’Olimpico, gli azzurri si sono assicurati qualificazione e primo posto nel girone con tre turni di anticipo: al netto degli avversari un ottimo risultato che ha rilanciato un gruppo reduce dal fallimento Mondiale e che ha dimostrato di poter ripartire con il vento in poppa, grazie ad un progetto concreto e di qualità sviluppato da Roberto Mancini. Ora si tratta di provare a chiudere a punteggio pieno, senza troppi affanni e provando a inserire giocatori che hanno visto meno il campo e potrebbero entrare nella rosa per la fase finale; il Liechtenstein è comunque reduce da due pareggi positivi con i quali ha mosso la classifica e fatto qualche passo avanti. Vediamo allora quali sono le scelte dei due Commissari Tecnici analizzando le probabili formazioni della partita, mentre aspettiamo che abbia il via la diretta di Liechtenstein Italia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liechtenstein Italia, come tutte le partite della nostra nazionale, sarà trasmessa su Rai Uno: appuntamento dunque in chiaro per tutti sulla televisione di stato, il canale è disponibile anche in alta definizione e si potrà ovviamente seguire la sfida in diretta streaming video, attraverso il sito ufficiale www.raiplay.it e dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIECHTENSTEIN ITALIA

In Liechtenstein Italia, Helgi Kolvidsson dovrebbe puntare sul 3-4-1-2 che si è preso il pareggio in Armenia: Yanick Frick se non altro potrebbe essere titolare dopo il gol di sabato, al fianco di uno tra Salanovic e Gubser. A centrocampo invece agiranno Martin Buchel e Polverino, con Hasler sulla trequarti; sugli esterni Rechsteiner e Meier saranno chiamati a percorrere tutta la fascia dando una mano ai tre difensori centrali, che dovrebbero essere Malin, Kaufmann e Goppel schierati in linea a protezione del portiere Benjamin Buchel. Possibile turnover per Mancini, che ha poco da giocarsi: Sirigu in porta, Alessio Romagnoli e Gianluca Mancini i centrali di difesa mentre i terzini potrebbero essere Di Lorenzo e Biraghi. In mediana la regia può essere affidata a Tonali che è stato “promosso” dall’Under 21; ai suoi lati si candidano i due giocatori della Roma Cristante e Zaniolo, nel reparto avanzato invece potremmo rivedere titolare El Shaarawy che farebbe compagina a Belotti, pronto a vincere il ballottaggio con Immobile, e Bernardeschi che sarà confermato a destra.

QUOTE E PRONOSTICO

Azzurri chiaramente favoriti secondo le quote che, per Liechtenstein Italia, sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 per la loro vittoria vale appena 1,01 volte la puntata e dunque il guadagno sarà minimo, a differenza dell’incredibile 45,00 che accompagna l’ipotesi del successo interno che è regolata dal segno 1. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete scommettere sul segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita comunque ottima, ovvero corrispondente a 22,00 volte la somma giocata.



