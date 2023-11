DIRETTA/ Liechtenstein Portogallo streaming video tv: a senso unico (Qualificazioni Europei 16 novembre 2023)

DIRETTA LIECHTENSTEIN PORTOGALLO: I TESTA A TESTA

I precedenti che ci accompagnano verso la diretta di Liechtenstein Portogallo sono 8. Il dato è abbastanza chiaro: i lusitani hanno segnato un totale di 39 gol per una media di praticamente cinque reti per gara, ma curiosamente spunta un 2-2 che nel 2004 era maturato a Vaduz, nelle qualificazioni ai Mondiali di Germania. Era stata in qualche modo una grande giornata per il piccolo Liechtenstein, anche perché alla fine del primo tempo il Portogallo era in vantaggio 2-0 con il gol di Pauleta e l’autorete di Daniel Hasler; poi la clamorosa rimonta dei padroni di casa, firmata da Franz Burgmeier e Thomas Beck. Per il resto però il Portogallo ha dominato: basti pensare che, a parte queste due reti, ne ha subita solo un’altra nell’ottobre 2005, curiosamente nel match di ritorno di quel girone.

L’ultima volta in cui le due nazionali si sono affrontate al Rheinpark Stadion era un’amichevole, andata in scena nell’agosto 2009: il Portogallo aveva vinto 3-0 con doppietta di Hugo Almeida e gol di Raul Meireles. Il successo più largo è un 8-0 registrato due volte, quello esterno il 7-0 dell’agosto 1995 per le qualificazioni agli Europei: tripletta di Paulo Alves, doppietta di Rui Costa (il secondo gol su rigore), reti di Domingos Paciencia e Paulinho Santos. (agg. di Claudio Franceschini)

LIECHTENSTEIN PORTOGALLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Liechtenstein Portogallo non sarà trasmessa in diretta tv sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto, questa partita per le qualificazioni agli Europei 2024 non godrà della messa in onda nel nostro Paese e dunque non sarà disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video ufficiale. Per avere informazioni utili sul match, potrete comunque consultare il sito della federazione europea (www.uefa.com) all’apposita sezione, così come i relativi account presenti sui social network e in particolare Facebook e X (il nuovo nome di Twitter).

PRONOSTICO SCONTATO

La diretta di Liechtenstein Portogallo è in programma giovedì 16 novembre 2023 alle ore 20.45. La sfida, valevole per la nona giornata del gruppo J di qualificazione al prossimo Europeo, verrà disputata allo stadio “Rheinpark” di Vaduz. Favori del pronostico che pendono tutti verso le formazione ospite: la classifica, infatti, è impietosa e vede i lusitani in testa con 24 punti e un percorso netto composto da sole vittorie, ultima in casa della Bosnia. Situazione opposta per i padroni di casa, fermi a zero avendo perso tutte le gare disputate. Nella partita giocata in terra portoghese, inoltre, risultato larghissimo visto che la squadra di Roberto Martinez si è imposta 4-0.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA LIECHTENSTEIN PORTOGALLO

Nelle probabili formazioni di Liechtenstein Portogallo pochi dubbi, soprattutto in casa ospite. I lusitani, infatti, dovrebbero proporre Costa tra i pali protetto da una difesa a quattro. Nel tridente delle meraviglie spazio a Cristiano Ronaldo, Joao Felix e Bernardo Silva. Per i padroni di casa, invece, il commissario tecnico Konrad Fünfstück proverà a limitare i danni con Marxer, Weiser, Traber e Meier nel pacchetto arretrato.

DIRETTA LIECHTENSTEIN PORTOGALLO: QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle informazioni relative alla diretta Liechtenstein Portogallo possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per il gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2024. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 33 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 18 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare solo 1.03 volte l’importo investito con questo bookmaker.

