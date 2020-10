Diretta Liegi Bastogne Liegi 2020/ Streaming video Rai: c’è Alaphilippe iridato

DIRETTA LIEGI BASTOGNE-LIEGI: LA CLASSICA BELGA!

Oggi, domenica 4 ottobre 2020, si accenderà la diretta della Liegi-Bastogne-Liegi, grande classica belga del ciclismo, nonché la più antica corsa delle cinque “classiche monumento”: un record che gli ha vasto nel tempo il soprannome di Doyenne, ovvero la “decana”. Siamo dunque impazienti di dare il via a una delle prove più attese di tutto il calendario iridato, dove pure non dovrebbe mancare al via l’uomo del momento, il neo campione del mondo Julian Alaphilippe. Dopo aver saltato all’ultimo impegno della Freccia Vallone (dove il trionfo è stato tutto per un eccezionale Marc Hirschi, che pure oggi ha risposto presente) il francese della Deceuninck Quick Step dovrebbe farsi vedere con la sua bella maglia iridata e chissà questa gli porti fortuna: la Liegi-Bastogne-Liegi è una delle poche classiche che ancora manca nel palmares di Alaphilippe, che pare dunque più che mai determinato a riempire questo buco in bacheca. Certo quello il francese non sarà il solo nome di peso che vedremo questa mattina alla linea di partenza di Liegi: benché l’edizione 2020 sia stata riorganizzata (nel nuovo calendario post-pandemia della Federazione internazionale) in concomitanza con il Giro d’Italia, pure la Doyenne è prova capace sempre di attirare un parterre di primissimo livello. In tanti dunque sono ora pronti a mettersi alla prova sui muri belgi, mentre la pioggia e il vento (previsti in questa domenica di inizio ottobre) potrebbero sferzare con violenza, ostacolandoli fino alla linea di traguardo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA LIEGI BASTOGNE LIEGI 2020

Per seguire la diretta tv della Liegi Bastogne Liegi 2020 ci sarà l’appuntamento che avrà inizio alle ore 13.30 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky). Diretta disponibile sempre a partire dalle ore 13.30 anche su Eurosport, il canale visibile agli abbonati DAZN. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo anche la possibilità di seguire la Liegi Bastogne Liegi in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure – per gli abbonati – tramite i servizi offerti da Eurosport Player. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Liège-Bastogne-Liège e il profilo Twitter ufficiale @LiegeBastogneL. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA LIEGI BASTOGNE LIEGI 2020: IL PERCORSO

Nella trepidante attesa di dare la parola alla strada per la diretta della Liegi Bastogne Liegi, occorre prima dare agli appassionati le prime indicazioni fondamentali per seguire al meglio questa bellissima 106^ edizione della classica belga. Secondo la cronotabella ufficiale infatti dobbiamo ricordare che oggi il via sarà dato solo alle ore 10.25, ma prima i corridori affronteranno un breve tratto di trasferimento: l’arrivo sul traguardo di Liegi del vincitore invece è previsto attorno alle ore 17.15 circa. Venendo al percorso scelto per questa edizione della Liegi-Bastogne-Liegi 2020, in diretta oggi, 4 ottobre 2020, possiamo subito dire che ci attenderanno 257 km di grandissimo spettacolo sulle strade belghe, dove pure si contano ben 11 Cote da affrontare, concentrate perlopiù nella parte finale del percorso. Dalla partenza a Liegi infatti la prima parte della gara non ci pare troppo impegnativa, almeno sulla carta (visto che non sappiamo pure quali danni potrà fare il maltempo): sarà dopo i primi due muri (Cote de la Roche en Ardenne e Cote de Saint Roch) che si comincerà a fare sul serio. Controllando l’altimetria infatti vediamo che gli ultimi 100 km saranno un continuo saliscendi fino al traguardo, con tanti muri che potrebbero rivelarsi decisivi per le sorti della gara. Già infatti la corsa potrebbe spezzarsi alla Cote de Stockeu, posta al 179 km, un muro da un km ma con pendenze al 12.5% e dedicata a Eddie Merckx: e occhio pure alla Cote de la Redoute a circa una trentina di km dal traguardo dove la pendenza media sarà sul 13% circa. Sicuramente un momento determinante per questa edizione della Liegi Bastogne Liegi, che preparerà i corridori alla battaglia finale del Cote de la Roche aux Faucons, uno strappone da 1.3 km all’11% ma con picchi del 13% di pendenza, posta a circa una quindicina di km dalla linea finale. Da questa cote, l’ultima “ufficiale”, la discesa sarà dolce: a meno di dieci km ci sarà solo uno strappetto non troppo impegnativo, seguito da una discesa che terminerà solo a due km dall’arbitro, nel cuore della città belga.



