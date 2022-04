Diretta Liegi Bastogne Liegi 2022/ Streaming video Rai 2: chi vincerà la Doyenne?

DIRETTA LIEGI BASTOGNE LIEGI 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Oggi, domenica 24 aprile, appuntamento da non perdere con la diretta della Liegi Bastogne Liegi 2022, la più antica fra le cinque classiche Monumento, che proprio per questo motivo è soprannominata ‘Doyenne’ (decana), edizione numero 108 della classica belga di ciclismo. Siamo dunque al culmine del cosiddetto Trittico delle Ardenne: dopo l’Amstel Gold Race vinta da Michal Kwiatkowski a dire il vero già un paio di domeniche fa (causa inversione con la Parigi Roubaix) e la Freccia Vallone che mercoledì ha visto il successo del belga Dylan Teuns, eccoci finalmente alla Liegi Bastogne Liegi, l’appuntamento più atteso fra queste ultime grandi classiche di primavera.

Siamo di fatto alla chiusura della prima parte della stagione: da lunedì si penserà soprattutto al Giro d’Italia, ma prima c’è una conclusione di lusso per le settimane dedicate alle più belle corse di un giorno. Bando dunque alle parole, la diretta Liegi Bastogne Liegi 2022 sicuramente ci proporrà una gara come sempre emozionante. Basterebbe ricordare che nel 2020 vinse ad ottobre causa Covid Primoz Roglic in un finale beffardo per Julian Alaphilippe, mentre l’anno scorso una volata ristretta esaltò il grande talento di Tadej Pogacar proprio davanti al campione iridato francese: solo nomi di grande prestigio, come naturalmente è giusto che sia per la Liegi Bastogne Liegi, di cui andiamo ora a scoprire percorso, protagonisti e modalità per seguire la corsa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA LIEGI BASTOGNE LIEGI 2022

Per seguire la diretta tv della Liegi Bastogne Liegi 2022 ci sarà l’appuntamento che avrà inizio alle ore 11.35 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) in chiaro per tutti, coprendo nella prima parte del collegamento anche la gara femminile per poi dedicarsi interamente alla Doyenne maschile, con passaggio però dalle ore 15.40 su Rai Due. Diretta della Liegi Bastogne Liegi 2022 disponibile anche su Eurosport, il canale tematico europeo dello sport su abbonamento. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo anche la possibilità di seguire la Liegi Bastogne Liegi in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure – per gli abbonati – tramite il servizio offerto da Eurosport Player. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Liège-Bastogne-Liège e il profilo Twitter ufficiale @LiegeBastogne. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA LIEGI BASTOGNE LIEGI 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA LIEGI BASTOGNE LIEGI 2022: IL PERCORSO E I PROTAGONISTI

Presentando la diretta della Liegi Bastogne Liegi 2022, è naturalmente necessario esaminare il percorso di questa grande classica, prevista stavolta sulla distanza di 257,1 km ricchi di insidie. La partenza avrà luogo naturalmente a Liegi ed è in programma alle ore 10.20. Nella prima parte del percorso si pedalerà verso sud fino a raggiungere dopo 101 km Bastogne, quando si tornerà indietro verso il capoluogo della Vallonia. Il ritorno verso Liegi presenterà però molte più insidie: detto che le strade delle Ardenne sono sempre ricche di saliscendi, si identificano lungo il percorso dieci salite vere e proprie, di questa una sola è collocata prima del passaggio da Bastogne, la Côte de La Roche en Ardenne (km 76,7). Tornando dunque da Bastogne verso Liegi ci saranno da affrontare tutte le altre difficoltà che rendono sempre durissima la Doyenne. Avremo quindi la Côte de Saint Roch al km 124,1, la Côte de Mont le Soie al km 167,9, la Côte de Wanne al km 176,2, subito dopo la quale si entrerà davvero nel vivo con la Côte de Stockeu (km 182,8), un solo chilometro di salita ma al 12,5%, ascesa dedicata a un certo Eddy Merckx, seguita immediatamente dopo dalla Côte de la Haute Levée (km 187), il cui primo chilometro è all’11,9%.

A seguire ecco il Col du Rosier al km 201,2, la Côte de Desnié al km 214,5 e finalmente la Côte de La Redoute (km 227,7), la salita simbolo della Liegi che qui entra decisamente nel vivo: 2,1 km al 9% di pendenza media e punte al 13%. Siamo ormai ad appena 30 km dall’arrivo, per cui sulla Redoute la Liegi Bastogne Liegi 2022 vive la sua svolta decisiva. Infine ecco naturalmente l’ultima salita “ufficiale”, che sarà la Côte de La Roche-aux-Faucons (km 243,8), salita di soli 1,3 km ma con pendenza media dell’11% e punte oltre il 13%, dunque molto impegnativa anche perché saremo ormai a meno di 15 km dal traguardo. Come già nelle ultime edizioni, sarà più semplice il tratto finale della Liegi Bastogne Liegi: ci sarà ancora una leggera salita verso Boncelles a 10 km dall’arrivo, ma non la Côte de Saint-Nicolas e la salita verso Ans, perché l’arrivo è tornato nel cuore di Liegi. Quanto ai protagonisti, è doveroso ricordare che sarà purtroppo assente a causa di un lutto familiare il vincitore della scorsa edizione Tadej Pogacar; parliamo allora di Julian Alaphilippe, che invece ancora insegue un successo alla Doyenne, l’eterno Alejandro Valverde e molti altri pretendenti, con la curiosità per il debutto di Wout Van Aert alla Liegi Bastogne Liegi e magari compresi i nostri Vincenzo Nibali (già secondo nel 2012) e Damiano Caruso. Ne vedremo delle belle…











