Diretta Lietkabelis Brescia/ Streaming video tv: Germani per ripartire! (Eurocup)

DIRETTA LIETKABELIS BRESCIA: LEONESSA PER RIALZARSI!

Lietkabelis Brescia, in diretta dalla Cido Arena di Panevezys, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 7 dicembre: la partita è valida per la 7^ giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2022-2023. Si tratta di un match interessante, e soprattutto molto delicato: la Germani la scorsa settimana ha giocato il derby casalingo contro Venezia e lo ha perso in maniera netta, arriva da due sconfitte consecutive e, se la regular season finisse oggi, non ci sarebbe nemmeno la qualificazione agli ottavi di finale, dato dunque che ci dice come la squadra di Alessandro Magro abbia bisogno di risalire la corrente.

I lituani del Lietkabelis hanno recentemente giocato contro Venezia, perdendo; tuttavia in classifica hanno una vittoria in più rispetto a Brescia, una differenza minima che però garantirebbe l’accesso al tabellone ad eliminazione diretta di Eurocup. La missione per la Leonessa è quella di tornare a vincere; aspettando che la diretta di Lietkabelis Brescia prenda il via possiamo fare qualche considerazione circa i temi principali che emergeranno da questa partita della Cido Arena, un bel test comunque vada per la squadra lombarda.

DIRETTA LIETKABELIS BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lietkabelis Brescia viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, come tutte le partite di Eurocup che coinvolgono squadre italiane: nello specifico i canali saranno oggi Sky Sport Uno e Sky Sport Action (li trovate ai numeri 201 e 206 del vostro decoder), appuntamento riservato agli abbonati che potranno seguire il match anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go. Inoltre va sempre ricordato che sul sito euroleaguebasketball.net/eurocup troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA LIETKABELIS BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Ci apprestiamo a vivere la diretta di Lietkabelis Brescia con vivo interesse: la Germani di questa stagione è una squadra che deve ancora trovare la sua reale identità, come ha mostrato e sta mostrando in un campionato di Serie A1 nel quale, almeno sulla carta, la missione dovrebbe essere quella di confermare il terzo posto dello scorso anno o comunque agganciare il fattore campo nel primo turno dei playoff. Nel weekend è arrivata una convincente vittoria contro Napoli, che sta tenendo la Germani in striscia; in Eurocup le cose stanno andando in maniera diversa, ma staremo a vedere cosa succederà.

Lietkabelis può sfruttare il fatto che il gruppo A sia privo di reali corazzate, almeno per quanto stiamo vedendo; gli spazi per qualificarsi agli ottavi ci sono tutti, per contro però va anche detto che, al netto dell’Olimpia Lubiana che ha sempre perso fino a qui, non ci sono avversarie che possano fungere da “materasso” e allora la lotta per gli otto posti con cui si proseguirà il cammino sarà davvero complicata. Al momento i lituani sono al 50% di vittorie e questo è un dato assolutamente positivo, oggi potranno anche sfruttare il fattore campo per provare a prendersi un successo in più e aumentare le loro possibilità di volare agli ottavi di Eurocup. Brescia permettendo, ovviamente…











