Diretta Lietkabelis Sassari/ Streaming video tv: la Dinamo va in Lituania

Lietkabelis Sassari, in diretta dalla Cido Arena di Panevezys, in Lituania, si gioca alle ore 18.00 italiane (19.00 locali) di martedì 10 dicembre per l’ottava giornata del gruppo A della Champions League 2019-2020 di basket. Il Banco di Sardegna è reduce dalla preziosissima vittoria in campionato sul campo di Brindisi, per la squadra di Gianmarco Pozzecco le cose d’altronde vanno bene anche in Champions League, dove comanda il girone con cinque vittorie e due sole sconfitte. Attenzione però: Lietkabelis Sassari segna appena l’inizio del girone di ritorno, dal momento che ogni gruppo è composto da ben otto squadre, per cui il cammino verso gli ottavi è ancora piuttosto lungo e di conseguenza ottenere una vittoria in Lituania sarebbe molto utile. Questo anche perché il Lietkabelis è una delle più immediate inseguitrici di Sassari, con tre vittorie e quattro sconfitte finora: un colpaccio sardo potrebbe creare una distanza di fatto incolmabile e varrebbe un’ipoteca a un posto fra le prime quattro, comunque ampiamente alla portata di Sassari.

La diretta tv di Lietkabelis Sassari non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito basketball.championsleague troverete informazioni utili relative alle classifiche della Champions League e alle statistiche di squadre e giocatori.

Verso la diretta di Lietkabelis Sassari, dobbiamo ricordare che nella partita d’andata la Dinamo fece molto fatica contro questa squadra lituana, che uscì sconfitta ma di una sola lunghezza (79-78) dal PalaSerradimigni: coach Pozzecco si ricorderà bene quella partita di metà ottobre e chiederà ai suoi ragazzi una prestazione importante, come quella che Sassari ha sfoderato domenica a Brindisi in campionato. La partita in terra pugliese è rimasta in bilico fino all’ultimo minuto, anche se è stato il Banco di Sardegna a condurre quasi sempre il punteggio contro una Happy Casa rimaneggiata ma mai doma. Una tripla di Spissu però apre il definitivo allungo di Sassari, che ha vinto così un delicato scontro diretto di Serie A, che adesso consente alla Dinamo di pensare alla Champions League con la massima serenità.



