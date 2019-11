Diretta Lilla Ajax/ Streaming video tv: partita da vincere per i lancieri (Champions)

Lilla Ajax, diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych, è in programma alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 27 novembre 2019. Appuntamento presso lo Stade Pierre Mauroy di Villeneuve d’Ascq per la partita valida per la quinta giornata del girone H della Champions League 2019-2020. Lilla Ajax vedrà i francesi obbligati a vincere per conservare almeno qualche chance di lottare per il terzo posto, che è comunque l’obiettivo massimo per un Lilla che d’altronde finora ha ottenuto appena un punto in quattro precedenti uscite, compresa la sconfitta per 3-0 all’andata ad Amsterdam. L’Ajax invece è a quota 7 punti, a pari merito con Chelsea e Valencia con cui dovrebbe dare vita a un finale di girone esplosivo: ne abbiamo già avuto un assaggio con il pirotecnico 4-4 di Londra nello scorso turno, adesso i lancieri devono cercare di approfittare di un turno sulla carta favorevole per fare uno scatto che potrebbe anche risultare decisivo per la qualificazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lilla Ajax sarà un’esclusiva di Sky, che proporrà la partita di Champions League ai propri abbonati sul canale numero 256. In alternativa sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto dal sito oppure dall’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LILLA AJAX

Analizzando anche le probabili formazioni di Lilla Ajax, per i padroni di casa francesi allenati da Christophe Galtier potremmo schierare un 5-3-2 con Maignan in porta protetto da una folta retroguardia a cinque che da destra a sinistra potrebbe essere composta da Celik, Djalò, Fonte, Gabriel Magalhaes e Mandava; a centrocampo invece si può disegnare un terzetto con Xeka, Soumaré e André, infine ecco Ikoné e Araujo a formare la coppia d’attacco. L’Ajax di Erik Ten Hag dovrebbe invece proporre il 4-2-1-3, ma dovrà fare i conti con le squalifiche di Blind e Veltman. Ecco dunque Onana in porta; difesa a quattro con Mazraoui, Schuurs, Alvarez e Tagliafico; in mediana la coppia formata da Martinez e Van de Beek, più avanti Ziyech sulla trequarti in appoggio di un reparto d’attacco con gli esterni Labyad a destra e Promes a sinistra più Tadic prima punta.

PRONOSTICO E QUOTE

Per chiudere la nostra presentazione di Lilla Ajax, annotiamo le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su questa partita. Partono certamente favoriti gli ospiti e di conseguenza il segno 2 vale appena 1,87 volte la posta in palio; quote molto simili invece per la vittoria del Lilla e per il pareggio, perché il segno 1 è quotato a 3,80 e il segno X arriva a 3,90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA