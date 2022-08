Diretta Lilla Psg/ Video streaming tv: il grande protagonista è Christophe Galtier

Diretta Lilla PSG: il protagonista

Nella diretta di Lilla Psg gli occhi saranno tutti per Christophe Galtier. Il tecnico classe 1966 di Marsiglia è stata una scelta un po’ a sorpresa per il club di Nasser Al Khelaifi che per la prima volta nella sua gestione ha deciso di puntare su un francese e non su un nome internazionale prestigioso come capitato con Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti o Unai Emery. Il tecnico è stato chiamato dal Nizza dove ha fatto molto bene nella scorsa stagione. Inoltre Galtier è un grandissimo ex della partita.

Skriniar al PSG?/ Calciomercato news, francesi a Milano per trattare con l'Inter

Da calciatore, era un buon difensore che però non ha mai giocato in nazionale, ha vestito la maglia del Lilla dal 1987 al 1990 disputando 93 partite senza riuscire a segnare nemmeno una rete. Dal 2017 al 2021 poi è stato il tecnico del Lilla dimostrando di avere grande personalità e abilità nella gestione delle partite, vincendo un’incredibile Ligue 1 proprio ai danni del Psg. Chissà se riuscirà a tenere alta l’attenzione anche in questa gara senza sentirsi trascinare in una sfida coi suoi sentimenti e i ricordi romantici.

Navas al Napoli?/ Calciomercato: Giuntoli tratta col PSG, Fabian Ruiz in stand by

Lilla PSG streaming video e diretta tv: come seguire la partita

Come l’anno scorso, il campionato francese sarà in onda su Sky e quindi per seguire la diretta tv di Lilla PSG bisognerà fare un abbonamento con il colosso televisivo. In alternativa si potrà seguire la partita anche su Now TV, quindi in diretta streaming video.

Lilla PSG, vittoria facile o prima sconfitta stagionale?

Alla terza uscita stagione in Ligue 1 abbiamo la diretta di Lilla PSG, oggi 21 Agosto alle ore 20,45, due squadre che arrivano a questa partita in maniera completamente opposta: se da una parte abbiamo i padroni di casa che hanno collezionato due risultati molto altalenanti fino a qui, ossia una vittoria in grande stile per 4-1, nell’ultima uscita non sono andati oltre il pareggio contro il Nantes, finita 1-1 e con un viaggio di ritorno con più di un amaro in bocca.

DIRETTA/ Psg Montpellier (risultato finale 5-2) Renato Sanches cala il pokerissimo

Gli ospiti invece non hanno di questi problemi, hanno segnato già dieci goal nelle prime due uscite. Sembra proprio che i giocatori del PSG abbiano metabolizzato bene i dettami del nuovo allenatore Galtier, e la squadra procede spedita verso quella che potrebbe essere l’ennesima vittoria del campionato da quando gli sceicchi sono arrivati sotto la torre Eiffel. Non bisogna però sottovalutare il Lilla, dopotutto questa è una partita classica della Ligue 1 e persino un big match del campionato francese. In questa partita tra Lilla e PSG nulla è scontato. La diretta Lilla Psg inizierà oggi 21 Agosto alle ore 20,45.

Probabili formazioni Lilla PSG

Per questa diretta Lilla PSG diamo uno sguardo alle probabili formazioni che schiereranno in campo i due tecnici. Il Lilla si presenterà in casa con il suo 4-2-3-1 sperando di poter far meglio dell’ultima partita e cercando di dipingere un sorriso amaro sulla bocca dei parigini. Il giocatore più pericoloso è sicuramente il canadese David, vero e proprio talento pronto a sbocciare già accostato l’anno scorso all’Inter.

Galtier invece non abbandonerà il suo classico 3-4-1-2 che fa rendere al meglio sia gli esterni Hakimi e Nuno Mendes soprattutto in fase offensiva. Poi sulla trequarti ritroviamo Messi, che in questo ruolo non dovendo più correre sulla fascia può sfruttare tutta la sua tecnica per servire i suoi compagni d’attacco: Mpabbe e Neymar. Insomma la quadra sembra essere trovata e probabilmente a scanso di infortuni e turnover osserveremo questa formazione fino alla fine del campionato. Occhio però alle condizioni non sempre ottimali da un punto di vista fisico per Messi e Neymar.

Pronostico e Quote

Vediamo invece adesso come pronosticano della diretta Lilla Psg i bookmakers: la snai da come principale favorita la squadra ospite, ijnfatti la vittoria del PSG è quotata a 1,45. Mentre un pareggio tra le due squadre viene dato a 4,75. Mentre una vittoria del Lilla viene data a 6.











© RIPRODUZIONE RISERVATA