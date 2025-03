DIRETTA LILLE BORUSSIA DORTMUND (RISULTATO 1-0): LA SBLOCCA DAVID!

Inizia il match tra Lilla e Borussia Dortmund. David! Francesi avanti dopo appena sette minuti di gioco! Frittata di Gregor Kobel sul tiro del centravanti e palla che termina in rete. Remy Cabella al volo sfiora la rete del due a zero. Pascal Gross aggancia in area e calcia, sulla linea un difensore respinge la sua conclusione! Julian Brandt di testa a botta sicura, Chevalier salva su di lui e poi su Guirassy! Tedeschi che hanno alzato il baricentro, il Lilla difende a denti stretti. (agg. Umberto Tessier)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA LILLE BORUSSIA DORTMUND IN STREAMING VIDEO TV

Per assistere alla diretta Lille Borussia Dortmund vi dovrete rivolgere a Sky Sport Uno o Sky Sport 254, ovviamente in abbonamento, con la diretta streaming video che sarà disponibile sia su Sky Go che per Now Tv.

SI GIOCA!

Doveva essere uno degli ottavi di finale potenzialmente più incerto e tale si è rivelato, almeno nella partita d’andata: la diretta Lille Borussia Dortmund dovrà dirci chi accederà ai quarti di finale di Champions League tra i francesi, che sono la testa di serie avendo chiuso tra le prime otto della classifica la fase campionato, e i tedeschi, che possono invece mettere sul piatto lo status di vice-campioni d’Europa in carica. Per di più, anche il testa a testa dei precedenti è in perfetto equilibrio, perché Lille e Borussia Dortmund hanno giocato finora tre partite nella loro storia e sono tutte terminate in pareggio.

Prima dell’1-1 di otto giorni fa, c’erano stati i due segni X negli ottavi di finale della Coppa Uefa 2001-2002, per 1-1 in Francia e 0-0 in Germania. Ai tempi valeva ancora la regola dei gol in trasferta e quindi ebbero la meglio i gialloneri, stavolta invece si dovrebbe andare ai supplementari in caso di quarto pareggio su quattro nella diretta Lille Borussia Dortmund! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TUTTO IN EQUILIBRIO!

Siamo pronti alla diretta Lille Borussia Dortmund, che alle ore 18:45 di mercoledì 12 marzo si gioca al Pierre Mauroy per il ritorno degli ottavi di Champions League 2024-2025: è una di quelle partite in cui davvero può succedere di tutto, una settimana fa infatti è finita 1-1 e possiamo dire che il Borussia Dortmund non sia riuscito a sfruttare il fattore campo, può essere un’occasione persa che in qualche modo conferma la stagione difficile dei gialloneri, che sono già al terzo allenatore perché dopo Edin Terzic e Nuri Sahin è arrivato Niko Kovac, che ora andrà alla ricerca della qualificazione ai quarti sapendo che sarà però molto difficile.

Il Lille infatti è un cliente molto difficile, cosa che ha scoperto anche la Juventus nel corso del girone: in questo stadio i francesi hanno battuto il Real Madrid e rifilato sei gol al Feyenoord, il passaggio diretto agli ottavi è stato sorprendente ma pieno riflesso di quanto la squadra ha saputo esprimere sul campo. Adesso dunque vedremo quello che succederà nella diretta Lille Borussia Dortmund, è importante anche stabilire quali potrebbero essere le scelte di campo e proprio da qui proseguiamo la nostra analisi sulla partita, ipotizzando le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE BORUSSIA DORTMUND

Nella diretta Lille Borussia Dortmund Bruno Génésio deve rinunciare ancora a Tiago Santos e soprattutto Zhegrova: in difesa un solo ballottaggio, quello tra Bakker e Ismaily a sinistra, perché sono certi del posto Meunier a destra, Bafode Diakité e Alexsandro in mezzo e ovviamente il portiere Chevalier. A centrocampo Bouaddi, André e Andre Gomes sono i grandi favoriti, ma occhio alla qualità di Angel Gomes; quest’ultimo però potrebbe essere impiegato a destra nel tridente prendendo il posto di Zhegrova, poi Jonathan David sarà il centravanti con Haraldsson, a segno all’andata, a fare l’esterno sinistro alto.

Niko Kovac punta sul 4-2-3-1 e ha parecchie certezze: Kobel il portiere, Emre Can e Schlotterbeck a comandare la difesa, Ryerson terzino destro e Bensebaini che sostituirà Svensson a sinistra, poi in mezzo al campo ci sarà Sabitzer (partito dalla panchina nell’ennesima sconfitta di campionato, in casa contro l’Augsburg) a fare reparto con Gross e supportare una linea di trequarti nella quale corrono Adeyemi e Bynoe-Gittens, accompagnando Brandt che sarà il trequartista alle spalle del bomber Guirassy, cui saranno chiesti i gol della qualificazione.

DIRETTA LILLE BORUSSIA DORTMUND: QUOTE E PRONOSTICO

Grande equilibrio nella diretta Lille Borussia Dortmund come certificato anche dalle quote dell’agenzia Snai, solo con un leggerissimo vantaggio per i tedeschi visto che il segno 2 per la loro vittoria vale 2,55 volte quanto investito, mentre il segno 1 che regola il successo transalpino vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,65 volte la vostra giocata. Per l’opzione del pareggio, per la quale puntare sul segno X, il bookmaker ha previsto una vincita equivalente a 3,40 volte la vostra giocata.