Diretta/ Lille Celtic (Europa League) streaming video tv: sfida di qualità

Lille Celtic, diretta dal macedone Stavrev, giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Sfida di qualità tra due squadre che sono state spesso protagoniste in Europa nelle ultime stagioni, anche sul palcoscenico della Champions. Il Lille è partito alla grande in questa nuova fase a gironi di Europa League rifilando un poker a domicilio allo Sparta Praga, meno brillante la partenza del Celtic che invece ha subito un tris a domicilio contro il Milan. Dopo quattro vittorie consecutive tra Coppa e campionato, domenica scorsa il Lille è stato costretto a frenare nella Ligue 1 francese contro il Nizza, 1-1 in trasferta, subendo l’aggancio del Paris Saint Germain in testa al massimo campionato francese. Il Celtic invece dopo il pesante uno-due, sempre in casa peraltro, subito contro Rangers e Milan, ha pareggiato 3-3 in un altro appassionante classico del calcio scozzese come quello contro l’Aberdeen. Vittoria che però è sfumata per i “Bhoys” a causa di un rigore di Ferguson al 92′ che ha impedito alla squadra di Lennon di espugnare Pittodrie.

DIRETTA LILLE CELTIC IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lille Celtic sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE CELTIC

Le probabili formazioni di Lille Celtic, sfida che andrà in scena presso lo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d’Ascq. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Cristophe Galtier con un 4-4-2: Maignan; Fonte, Bradaric, Botman, Pied; Soumaré, Xeka, Bamba, Yazici; David, Ikoné. Gli ospiti guidati in panchina da Neil Lennon schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-1-1 come modulo di partenza: Barkas; Welsh, Duffy, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown, McGregor, Laxalt; Ajeti; Griffiths.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Europa League tra Lille e Celtic queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.60, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 4.25 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.75



