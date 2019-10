Diretta Lille Chelsea/ Streaming video tv: in due cercano riscatto (Champions League)

Lille Chelsea, partita diretta dall’arbitro bielorusso Aleksei Kulbakov, va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 2 ottobre: presso il Pierre Mauroy si gioca per la seconda giornata nel gruppo H della Champions League 2019-2020. È già un dentro o fuori per i Blues, o qualcosa di simile: nella prima giornata è infatti arrivato un inaspettato ko interno contro il Valencia, e questo naturalmente ha complicato i piani di Frank Lampard di vincere un girone nel quale il Chelsea, che lo scorso anno ha vinto l’Europa League, sperava di superare senza troppi patemi. Se non altro in Premier League è arrivata nel weekend una vittoria che ha rilanciato le ambizioni della formazione di Londra; la gara di questa sera nasconde delle insidie perché sul proprio campo il Lille può certamente creare problemi, anche se due settimane fa i transalpini sono stati travolti dall’Ajax. Dunque uno spareggio anche per i padroni di casa: mentre aspettiamo che abbia inizio la diretta di Lille Chelsea possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Pierre Mauroy, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lille Chelsea sarà disponibile soltanto per chi abbia sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky (la sfida infatti è trasmessa su tali canali) e in assenza di un televisore come sempre sarà possibile assistere alla partita di Champions League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE CHELSEA

Christophe Galtier dovrebbe affrontare Lille Chelsea con un tradizionale 4-4-2: davanti al portiere Malgnan ci sono due centrali come José Fonte e Gabriel Magalhaes, con Celic e Domagoj Bradaric che giocheranno come terzini. Sulle loro corsie di competenza ci saranno, rispettivamente, Renato Sanches e Bamba; in mezzo al campo i due mediani, che dovranno anche impostare la manovra della squadra, saranno Soumaré e Benjamin André. Come attaccanti invece Galtier dovrebbe nuovamente puntare su Ikoné e Osimhen. Lampard gioca invece con il 3-4-2-1, continuando a puntare sui soliti noti: Pedro resta in ballottaggio con Willian per il ruolo di trequartista, dovrebbe rimanere in panchina Pulisic poco favorito dal modulo, a supporto di Abraham (ma occhio al turnover con Giroud) il favorito è sempre Mount. In mediana Jorginho sarà affiancato da Kovacic e dunque ci sarà grande qualità, mentre Azpilicueta e Marcos Alonso, qualora Emerson Palmieri non dovesse recuperare, agiranno sugli esterni. In difesa Zouma, Christensen e Tomori proteggeranno l’operato del portiere Kepa Arrizabalaga.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Lille Chelsea le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai danno ragione ai Blues, che partono in questa partita con un valore di 2,05 volte la somma messa sul piatto posto sul segno 2, per la loro vittoria. Il successo dei francesi, identificato dal segno 1, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,65 volte quanto investito mentre con l’eventualità del pareggio, che come sempre viene regolata dal segno X, la vincita sarebbe corrispondente a 3,45 volte la puntata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA