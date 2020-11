Diretta/ Lille Milan (Europa League) streaming video tv. I rossoneri cercano vendetta

DIRETTA LILLE MILAN: ROSSONERI SENZA IBRAHIMOVIC!

Lille Milan, in diretta dallo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d’Ascq in programma giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. I rossoneri cercano vendetta dopo il clamoroso 0-3 dell’andata e la tripletta di Yazici che ha segnato la serata nera, l’unica nell’inizio di stagione scintillante dei rossoneri. Che pure mantengono il secondo posto a una lunghezza dai francesi e vincendo a Villeneuve d’Ascq si prenderebbero di nuovo il primo posto: ma è chiaro che per il Milan al momento la priorità sia un campionato che, dopo l’importantissima vittoria di Napoli, vede la squadra di Pioli sempre più credibile nel ruolo di leader della classifica. Anche se ora ci sarà da fare i conti con l’infortunio di Ibrahimovic, che potrebbe saltare alcune partite per un problema muscolare e sicuramente non ci sarà contro un Lille che in campionato ha calato il poker contro il Lorient nel weekend, mantenendo il secondo posto solitario in classifica nella Ligue 1 francese a -2 dalla capolista Paris Saint Germain.

DIRETTA LILLE MILAN IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SFIDA DI EUROPA LEAGUE

Ricordiamo che la diretta tv di Lille Milan sarà un’esclusiva dei canali sportivi di Sky, che detiene infatti i diritti per le partite di Europa League. Di conseguenza, gli abbonati potranno avvalersi, oltre alla diretta televisiva, anche del servizio di diretta streaming video per seguire il match tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE MILAN

Le probabili formazioni di Lille Milan, sfida che andrà in scena presso lo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d’Ascq. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Christophe Galtier con un 4-4-2: Maignan; Pied, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikoné, Soumaré, Xeka, Bamba; Yazici, David. Gli ospiti guidati in panchina da Stefano Pioli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Diaz; Rebic.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Lille Milan secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa francesi partono favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2.35, mentre poi si sale a quota 3.30 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3.05 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione rossonera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA