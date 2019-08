Diretta Lille Roma/ Streaming video e tv: i giallorossi al Pierre Mauroy (amichevole)

Lille Roma è una scintillante amichevole estiva organizzata dalla squadra francese: si gioca alle ore 18:00 di sabato 3 agosto presso lo Stade Pierre Mauroy. Continua la preparazione estiva dei giallorossi, una delle squadre più attese ai nastri di partenza della prossima stagione: l’ennesimo cambio di allenatore ha visto la società scommettere su un altro straniero come Paulo Fonseca, che dunque porta una ventata di novità e suggestioni nella capitale ma anche in seno alla nostra Serie A. Da valutare chiaramente quale sarà l’impatto del portoghese sulla squadra, intanto abbiamo potuto valutare la resa dei giocatori nelle prime amichevoli che, per quanto parzialmente indicative, hanno cominciato a rivelarci lo stato dei lavori. Il Lille è invece una formazione che sta provando a tornare grande nel calcio transalpino, e che intanto si è preso un secondo posto nell’ultima Ligue 1 facendo ritorno in Champions League. Mentre attendiamo il calcio d’inizio di Lille Roma, valutiamo dunque in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco analizzando le probabili formazioni della sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lille Roma dovrebbe essere trasmessa dal canale tematico Roma TV: lo trovate al numero 213 della televisione satellitare, e gli abbonati potranno dunque accedervi con la semplice sottoscrizione del pacchetto Calcio. Ricordiamo anche che questa emittente non fa parte dell’offerta fornita da Sky Go, il che significa che non sarà disponibile una diretta streaming video per seguire questa partita amichevole.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE ROMA

Christophe Galtier dovrebbe affrontare Lille Roma con un 4-2-3-1 che può sfociare in un centrocampo a cinque: dipenderà naturalmente dalla posizione della linea di trequarti, nella quale Timothy Weah si può allargare a destra lasciando Araujo dall’altra parte con Ikoné al centro dello schieramento, alle spalle del veterano Loic Remy che sarà la prima punta. A centrocampo dunque parte una cerniera composta da Soumaré e Zekaj, almeno sulla carta visto che la concorrenza è ampia; in difesa, a protezione del portiere Maignan, potrebbero giocare capitan Soumaoro insieme a José Fonte, con Pied o Celik e Domagoj Bradaric da terzini. Fonseca potrebbe invece avere, con modulo speculare, una formazione di partenza con Pau Lopez tra i pali, Fazio e Gianluca Mancini al centro di una difesa completata da Florenzi (nel ruolo dunque diventato suo) e Kolarov o Spinazzola, mentre davanti alla difesa si potrebbero piazzare Amadou Diawara, sulla carta il regista titolare, e Cristante. Zaniolo si gioca il posto di esterno destro con Cengiz Under; Lorenzo Pellegrini potrebbe agire in mezzo, a sinistra avremmo Diego Perotti con Schick da prima punta, ma anche nella rosa giallorossa ci sono valide alternative che certamente il tecnico prenderà in considerazione.



