Diretta Lille Sparta Praga/ Streaming video tv: francesi per il primato nel gruppo H

Lille Sparta Praga, che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Xavier Estrada Fernandez, si gioca alle ore 18:55 di giovedì 3 dicembre: siamo allo stadio Pierre Mauroy, dove va in scena il match valido per la quinta giornata nel gruppo H di Europa League 2020-2021. È il girone del Milan, che conosce molto bene i transalpini avendo perso contro di loro l’unica partita della stagione: grazie ai 4 punti ottenuti contro i rossoneri i puledri si sono spinti al primo posto in classifica, ma non possono ancora dirsi sicuri. Con un pareggio otterrebbero la qualificazione aritmetica ma vogliono ovviamente blindare il loro primato; ci crede però fermamente lo Sparta Praga, che vuole un risultato positivo e, sperando nel Celtic che va a giocare a San Siro, potrebbe fare lo scherzetto al Milan nell’ultima giornata, che affronterà sul suolo amico con la possibilità di un ribaltone. Difficile per quelle che sono le qualità delle due avversarie, ma non impossibile; vediamo allora quello che ci aspetta nella diretta di Lille Sparta Praga, intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LILLE SPARTA PRAGA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lille Sparta Praga sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto sarà un appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati che potranno accedere alle immagini attraverso il loro decoder; in assenza di un televisore, i clienti Sky avranno la possibilità di seguire la partita anche con il servizio di diretta streaming video, utilizzabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE SPARTA PRAGA

Per Lille Sparta Praga Christophe Galtier dovrebbe puntare su un 4-4-2 classico: vanno definite alcune scelte sui singoli, in attacco Yazici – l’uomo della tripletta a San Siro – dovrebbe tornare ad affiancare Ikoné mentre a centrocampo dovremmo vedere la conferma di Benjamin André, con Xeka favoriti per affiancarlo. Cerca spazio Bamba come laterale di sinistra: se la vede con Araujo, sull’altro versante dovrebbe giocare Lihadji con una difesa nella quale José Fonte e Soumaoro fanno i centrali a protezione di Maignan, e Djalò e Bradaric dovrebbero essere i terzini. Lo Sparta Praga di Vaclav Kotal agisce con un 3-4-1-2: Heca il possibile portiere, davanti a lui linea difensiva composta da Ladislav Krejci, Celustka e Plechaty mentre ad avanzare a centrocampo come esterni dovrebbero essere Windheim e Hanousek, con Wiesner e l’altro Ladislav Krejci che comunque se la giocano. Dockal sarà il trequartista; in mezzo al campo ecco Soucek e Travnik, come attaccanti i favoriti restano Julis e Moberg Karlsson ma attenzione a Minchev, che potrebbe essere una solzuione.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Lille Sparta Praga, perciò vale la pena andare a vedere quello che dice il bookmaker su questa partita di Europa League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 1,40 volte quanto puntato; per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 6,25 volte la puntata. Il segno X, che come sempre identifica l’ipotesi del pareggio, vale invece 5,00 volte l’importo che sceglierete di investire.



