Diretta Lille Valencia/ Streaming video tv: già uno spareggio (Champions League)

Lille Valencia, che verrà diretta dall’arbitro tedesco Deniz Aytekin, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 23 ottobre: terza giornata nel gruppo H di Champions League 2019-2020, e già ultima spiaggia per i francesi che stanno faticando a tenere il passo delle avversarie. Il Lille è andato incontro a una doppia sconfitta, e ha la necessità di recuperare la situazione; sfruttando la sfida diretta di Amsterdam e il suo fattore campo può prendersi un successo che varrebbe l’aggancio al Valencia, sconfitto nettamente in casa dall’Ajax ma dopo aver fatto il colpo a Stamford Bridge. Sulla carta questa sarebbe la partita che decide la squadra che andrà a giocare l’Europa League da febbraio, in realtà almeno gli spagnoli sperano di avere voce in capitolo per gli ottavi della più prestigiosa Champions League. Manca sempre meno al calcio d’inizio di Lille Valencia: vediamo allora in che modo queste due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco del Pierre Mauroy, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lille Valencia sarà trasmessa in esclusiva sui canali della televisione satellitare: gli abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire questa partita sul canale Sky Sport 257 (dunque a questo numero del decoder) e ovviamente, in assenza di un televisore, in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che si può attivare senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE VALENCIA

In Lille Valencia Christophe Galtier manda in campo un 4-2-3-1 nel quale potrebbe cambiare qualcosa in termini di giocatori: Domagoj Bradaric può fare il terzino sinistro con Celik confermato a destra, coppia centrale con José Fonte e Gabriel Magalhaes a protezione del portiere Maignan e centrocampo nel quale cerca spazio Renato Sanches, che può sostituire André mentre Soumaré appare ancora in vantaggio su Xeka. Araujo e Bamba sono insidiati da Yazici, il centrale sulla trequarti sarà Ikoné con Osimhen che agirà ancora come centravanti; il Valencia di Albert Celades schiera un 4-4-2 con Garay e Gabriel Paulista centrali, mentre Wass e Jaume Costa saranno i terzini e Cillessen il portiere. In mezzo al campo come sempre agiscono Dani Parejo e Coquelin, Cheryshev potrebbe essere l’elemento a sorpresa in luogo di Gonçalo Guedes che può giocare anche in coppia con Rodrigo, ma in questo caso a rimanere fuori sarebbe Maxi Gomez. Sulla destra Ferran Torres sembra poter essere senza rivali.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha tracciato un pronostico per Lille Valencia e ci dice che i pipistrelli sono favoriti in un contesto comunque di grande equilibrio: è infatti assolutamente minima la differenza tra l’eventualità della loro vittoria (segno 2) e quella del successo interno dei francesi, che troverete rispettivamente a 2,70 e 2,65 volte la somma investita. Il pareggio, ipotesi che viene regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una cifra corrispondente a 3,25 volte quanto giocato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA