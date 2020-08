Diretta Lione Bayern/ Streaming video e tv: seconda semifinale di Champions League

Lione Bayern sarà diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz: alle ore 21:00 di mercoledì 19 agosto, presso l’Estadio José Alvalade di Lisbona, si gioca la seconda semifinale di Champions League 2019-2020. Potrebbe essere il primo, storico viaggio in finale per un Olympique che ha stupito tutti gli addetti ai lavori eliminando in successione Juventus e Manchester City, e riuscendo a far fronte a cinque mesi nei quali non ha giocato una singola partita. Rudi Garcia è stato bravissimo a lavorare sulla testa della sua rosa, ha ritrovato il talento di Depay e i gol di Moussa Dembélé e ora giustamente ci crede, anche se di fronte ha una vera e propria corazzata.

Il Bayern infatti sembra molto vicino alla versione che sette anni fa ha vinto la sua ultima Champions League: una squadra che ha segnato 15 gol nelle tre partite ad eliminazione diretta del torneo, e nella prima in campo neutro e porte chiuse ha rifilato addirittura 8 reti al Barcellona, facendo sembrare il secondo tempo un allenamento del giovedì. Vedremo dunque come andranno le cose sul terreno di gioco; mentre aspettiamo che la diretta di Lione Bayern prenda il via, proviamo a indovinare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

In Lione Bayern Rudi Garcia si affida come sempre al 3-5-2, ma potrebbe cambiare due giocatori rispetto al quarto contro il Manchester City: scalpitano infatti Thiago Mendes per guidare il centrocampo e Moussa Dembélé, che sabato ha realizzato una doppietta, che potrebbe dunque sostituire Toko Ekambi al fianco di Depay. Per il resto, tutto confermato: in porta va Anthony Lopes con Denayer, Marçal e Marcelo a formare il terzetto difensivo che sarà supportato da Dubois (favorito su Tete) e Cornet sugli esterni, Aouar e Bruno Guimaraes – più di Reine-Adelaide – saranno invece le due mezzali che dovranno cercare di unire i reparti.

Hans-Dieter Flick invece potrebbe confermare tutti gli eroi dei quarti: davanti a Neuer agiranno Jerome Boateng e Alaba mentre sugli esterni vedremo Kimmich e lo straripante Alphonso Davies, in mezzo al campo la regia di Thiago Alcantara sarà supportata da Goretzka che completerà la cerniera prevista nel settore nevralgico, indispensabile per proteggere una trequarti sulla quale Gnabry e Perisic (con Coutinho e Coman che scalpitano) saranno gli esterni a dare sostegno al rinato Thomas Muller, che giocherà alle spalle di un Robert Lewandowski che ha già segnato la bellezza di 54 gol in stagione.

Le quote per un pronostico su Lione Bayern sono state fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker la squadra chiaramente favorita è quella tedesca, per la cui vittoria dovrete giocare un segno 2 che vi permetterebbe di guadagnare 1,25 volte quello che avrete messo sul piatto. Il successo dell’Olympique è regolato dal segno 1 e porta in dote una vincita corrispondente a 11,00 volte la puntata, infine con il segno X per il pareggio la somma intascata sarebbe pari a 6,75 quello che avrete pensato di investire.

