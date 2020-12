Diretta/ Lione Juventus (Champions League donne) streaming video tv: serve l’impresa

DIRETTA LIONE JUVENTUS FEMMINILE: CI VUOLE UNA VITTORIA CON 2 GOL DI SCARTO!

Lione Juventus, in diretta dall’OL Stadium di Décines-Charpieu e in programma martedì 15 dicembre 2020 alle ore 19.00, sarà una sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale della Women’s Champions League. Serve l’impresa alla Juventus che nella sfida d’andata ha tenuto testa alle campionesse d’Europa, senza riuscire però ad ottenere un risultato positivo. Due volte in vantaggio grazie a un gol di Hurtig e un’autorete di Buchanan, le bianconere sono state sempre raggiunte e poi superate dal gol di Kumahai realizzato a 2′ dal novantesimo. Sicuramente la Juventus avrebbe meritato almeno un pareggio, ma ora per avanzare nella competizione servirà una vittoria con almeno due gol di scarto, sarebbe un’impresa straordinaria considerando che le ragazze del Lione sono detentrici del trofeo e formazione decisamente esperta. Il poker rifilato alla Roma in campionato ha dimostrato però come le bianconere siano in forma e le lacune difensive mostrate dal Lione all’andata sono il punto debole sul quale la squadra di Rita Guarino cercherà di puntare per rincorrere la qualificazione.

DIRETTA LIONE JUVENTUS FEMMINILE IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Lione Juventus Femminile sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League femminile 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE JUVENTUS FEMMINILE

Le probabili formazioni di Lione Juventus Femminile, sfida che andrà in scena presso l’OL Stadium di Décines-Charpieu. Le padrone di casa saranno schierate dal tecnico Jean Luc Vasseur con un 4-4-2: Bouhaddi; Carpenter, Buchanan, Renard, Karchaoui; Cascarino, Kumagai, Maroszan, Majri; Le Sommer, Parris. Le ospiti guidate in panchina da Rita Guarino schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3: Bacic; Hyyrynen, Salvai, Gama, Boattin; Rosucci, Galli, Caruso; Cernoia, Girelli, Bonansea.

