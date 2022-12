Diretta Lione Juventus donne/ Streaming video tv: ultima spiaggia, Champions League

Lione Juventus donne, diretta dall’arbitro ceco Jana Adámková presso il Groupama Stadium della città francese alle ore 18.45 di questa sera, mercoledì 21 dicembre 2022, è una partita valida per la sesta e ultima giornata del girone C per la Champions League di calcio femminile. Non servono molti giri di parole: la diretta di Lione Juventus donne è l’ultima spiaggia per le bianconere, che resteranno in corsa solamente vincendo, mentre saranno eliminate in caso di sconfitta o anche di pareggio, che era stato l’esito dell’andata.

Probabili formazioni Juventus Rijeka/ Diretta tv: Miretti con Kean? (amichevole)

Settimana scorsa la Juventus si è rilanciata battendo per 5-0 lo Zurigo fanalino di coda, ma resta terza con due punti di ritardo dalla coppia di testa formata da Arsenal e appunto Lione, di conseguenza solamente un colpaccio esterno garantirebbe il sorpasso sulle francesi e l’ingresso tra le prime due della classifica, condizione necessaria per accedere alla successiva fase e non chiudere questa sera il proprio cammino europeo. Che cosa ci dirà quindi la diretta di Lione Juventus donne?

DIRETTA/ Arsenal Juventus (risultato finale 0-2): decidono due autoreti

DIRETTA LIONE JUVENTUS DONNE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lione Juventus donne sarà più correttamente una diretta streaming video garantita tramite la piattaforma DAZN, che su abbonamento fornisce l’intera programmazione della massima competizione europea femminile, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE JUVENTUS DONNE

Proviamo adesso ad analizzare anche le probabili formazioni per la diretta di Lione Juventus donne. Le padrone di casa transalpine di Sonia Bompastor potrebbero affidarsi alle donne che hanno firmato il colpo sul campo dell’Arsenal, quindi modulo 4-3-3 con Endler in porta e davanti a lei Sombath, Gilles, Renard e Morroni nella difesa a quattro; a centrocampo ecco il terzetto formato da Goran, Egurrola e Van de Donk; infine il tridente d’attacco potrebbe essere formato da Cascarino, Malard e Bacha.

Caso Juventus, Cristiano Ronaldo chiede accesso atti: pm dà ok/ "Per provare credito"

Per quanto riguarda invece la Juventus, ecco che il mister Joe Montemurro potrebbe confermare le protagoniste della goleada contro lo Zurigo: modulo 4-3-3, in porta collochiamo Peyraud-Magnin e davanti a lei la difesa a quattro formata da Lenzini, Sembrant, Salvai e Boattin; il terzetto di centrocampo potrebbe vedere titolari Caruso, Pedersen e Cernoia; infine ecco Bonansea, Girelli e Beerensteyn, che dovrebbero essere le titolari nel tridente d’attacco delle bianconere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA