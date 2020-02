Diretta Lione Juventus/ Streaming video tv: Sarri va in Francia (Champions League)

Lione Juventus verrà diretta dall’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano, e si gioca mercoledì 26 febbraio con calcio d’inizio alle ore 21:00. Al Parc Olympique Lyonnais siamo all’andata degli ottavi nella Champions League 2019-2020: la serata che stavano aspettando i bianconeri, ancora primi in classifica in Serie A – dopo la vittoria sul campo della Spal – ma ancora a caccia di certezze sul piano di gioco e personalità. La dimensione europea al momento è stata di livello: qualificazione ottenuta con due giornate di anticipo e girone concluso a 16 punti con cinque vittorie consecutive, ora però siamo all’eliminazione diretta e di conseguenza si resetta tutto. Tradizione favorevole contro il Lione, ma sulla panchina dei francesi c’è Rudi Garcia che ben conosce l’avversario bianconero (visti i suoi ottimi trascorsi a Roma), in più attenzione alla cabala e al “destino” perché l’Oympique si è qualificato agli ottavi per il rotto della cuffia e solo grazie al suicidio dello Zenit nell’ultimo turno del girone. Ora, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco e leggiamo insieme le probabili formazioni di questa partita, mentre aspettiamo che arrivi il calcio d’inizio nella diretta di Lione Juventus.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lione Juventus è disponibile esclusivamente sulla televisione satellitare: nello specifico il canale di riferimento è Sky Sport Uno che trovate al numero 201 del decoder. In assenza di un televisore sarà possibile, come di consueto per tutti i clienti, seguire la partita di Champions League in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE JUVENTUS

Solitamente Rudi Garcia gioca con il 4-3-3: dunque in Lione Juventus vedremo una linea difensiva, schierata davanti al portiere Anthony Lopes, con Tete e Marçal ad agire sulle corsie laterali mentre in mezzo ci dovrebbero essere Denayer e Andersen, l’ex della Sampdoria che è in vantaggio su Marcelo. In mediana attenzione ad Aouar (di lui in relazione alla Juventus ha parlato il presidente del Lione Aulas), che farà coppia con Tousart come mezzala; a condurre il gioco avremo invece Thiago Mendes, mentre davanti come sappiamo mancherà Depay e dunque spazio a Bertrand Traoré e uno tra Terrier e Cornet sugli esterni, con Moussa Dembélé centravanti. Maurizio Sarri utilizza un modulo speculare: Cuadrado a destra nel tridente offensivo e Ramsey mezzala, Dybala favorito sull’acciaccato Higuain come prima punta e Cristiano Ronaldo naturalmente titolare, poi Danilo e Alex Sandro come terzini e Szczesny in porta. Il resto è in dubbio: Chiellini o De Ligt per affiancare Bonucci con il capitano che ha dato buone sensazioni dopo sei mesi di stop, Pjanic potrebbe farcela per condurre il centrocampo ma in alternativa la mediana sarà come quella di sabato, dunque con Bentancur da playmaker e Matuidi o Rabiot sul centrosinistra (con il bosniaco, probabilmente saranno entrambi destinati alla panchina).

QUOTE E PRONOSTICO

I bianconeri sono largamente favoriti dal pronostico dell’agenzia di scommesse Snai: in Lione Juventus il valore posto sul segno 2 per la vittoria dei campioni d’Italia vale 1,90 volte la somma messa sul piatto, siamo invece a 4,25 volte quanto investito per il segno 1 che regola il successo interno dei transalpini. Con il pareggio, eventualità per la quale dovrete scommettere sul segno X, la vostra vincita con questo bookmaker ammonterebbe a 3,40 volte quello che avrete pensato di giocare.



