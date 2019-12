Diretta Lione Lipsia/ Streaming video tv: speranze francesi! (Champions League)

Lione Lipsia sarà diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor, e si gioca alle ore 21:00 di martedì 10 dicembre: sesta e ultima giornata nel gruppo G di Champions League 2019-2020 e tedeschi che, grazie al pareggio interno raccolto contro il Benfica, sono già sicuri della qualificazione agli ottavi (per la prima, storica volta). Anche la squadra di Julian Nagelsmann tuttavia ha motivi di interesse in questa serata, perchè con un pareggio verrebbe anche blindato il primo posto nel girone; il Lione non può fare altro che vincere per superare il turno, ma deve anche sperare il Benfica freni lo Zenit perchè qui sono i transalpini ad avere il doppio confronto a sfavore. Va detto che si potrebbe arrivare ad una situazione con tre squadre a quota 7 punti, come anche tre a 10: qualora fosse così i francesi sarebbero comunque qualificati a braccetto con la formazione tedesca, con Rudi Garcia che si prenderebbe anche la prima posizione avendo la doppia sfida dalla sua parte. Vediamo allora, mentre restiamo in attesa della diretta di Lione Lipsia, in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni della sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lione Lipsia sarà disponibile ai soli abbonati al Pacchetto Calcio della televisione satellitare, che potranno assistervi sul canale Sky Sport 256; come sempre sarà possibile seguire la partita di Champions League anche in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go, e sempre in mobilità si potrà decidere di sintonizzarsi su Diretta Gol Champions League che fornisce in tempo reale tutti i gol e le azioni salienti dai campi collegati, per chi volesse rimanere aggiornato costantemente con l’intero quadro della sesta giornata dei gironi.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA LIONE

Rudi Garcia ha qualche infortunato che non potrà giocare Lione Lipsia: nello specifico problemi sulla fascia destra di difesa dove sono out Dubois e Rafael Da Silva, dunque Tete sarà titolare con Marçal schierato a sinistra e la coppia centrale, a protezione di Anthony Lopes, formata da Marcelo e Joachim Andersen. A centrocampo scala Denayer, che potrebbe avanzare il suo raggio d’azione; spazio a Tousart al suo fianco, sulla trequarti arriva la conferma importante per Reine-Adélaide con Bertrand Traoré che si prende la maglia da esterno destro, dall’altra parte potrebbe giocare Cherki con Moussa Dembélé che resta favorito per agire da attaccante. Lipsia privo di Konaté, Orban e Kampl: possibile conferma della difesa a tre con Upamecano, Ampadu e Klostermann a protezione di Gulacsi con Sabitzer e Halstenberg che giocherebbero come laterali sulla linea dei centrocampisti, dove Nkunku dovrebbe rappresentare il perno centrale avendo Laimer e capitan Demme a supporto sulle mezzali. Forsberg può giocare in mediana così come affiancare Timo Werner nel reparto offensivo: + stato lui a pareggiare i conti nell’incredibile partita contro il Benfica con una doppietta, la sua maglia è insidiata dall’ex Sampdoria e Roma Schick.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Lione Lipsia indicano un grande equilibrio: i padroni di casa sono favoriti con un valore di 2,50 volte la posta sul segno 1 per la loro vittoria, ma l’eventualità del successo tedesco, regolata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,70 volte quanto puntato. La scommessa più redditizia è quella sul segno X che identifica il pareggio: in questo caso guadagnereste 3,50 volte quello che avrete deciso di mettere su piatto.



