DIRETTA LIONE MANCHESTER UNITED (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Abbiamo già detto che la diretta Lione Manchester United profuma di storia europea, e infatti ci sono quattro sfide giocate tra queste due squadre in Champions League: il bilancio racconta di come i Red Devils non abbiano mai perso, ma anche di un Lione che è rimasto imbattuto tra le mura amiche. Nel girone del 2004-2005 alla Gérland era finita 2-2: al doppio vantaggio francese con Cris e Pierre-Alain Frau il Manchester United aveva risposto in quattro minuti con la doppietta di Ruud Van Nistelrooy. Quattro anni dopo le due squadre si erano incrociate agli ottavi, e anche in quel caso gli inglesi avevano avuto la meglio.

Sempre pareggio a Lione, questa volta per 1-1: Carlos Tevez a tre minuti dal 90’ aveva impattato la rete di Karim Benzema, in quel doppio confronto avversario di Cristiano Ronaldo con cui avrebbe vinto tre Champions League consecutive (e tanto altro), il portoghese al ritorno aveva deciso il match segnando poco prima dell’intervallo, poi quel Manchester United avrebbe vinto il titolo sotto il diluvio di Mosca, superando il Chelsea ai rigori. Questa è un’altra storia, altrettanto importante anche se siamo in Europa League: c’è tanto hype per questo doppio incroci, dunque lasciamo la parola al campo perché finalmente la diretta Line Manchester United per l’andata dei quarti comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

LIONE MANCHESTER UNITED IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

Dobbiamo segnalare che ci sarà anche la visione in chiaro su Tv8, raddoppia quindi la possibilità per seguire la diretta Lione Manchester United in tv oltre che su Sky Sport, inoltre il sito di tv8 si aggiunge a Sky Go e Now TV per la diretta streaming video.

LIONE MANCHESTER UNITED: UN QUARTO DI FINALE DI LUSSO

Ci sono sfide nelle quali l’Europa League sembra la sua sorella maggiore: alle ore 21.00 stasera, giovedì 10 aprile 2025, la diretta Lione Manchester United ne sarà un ottimo esempio per l’andata dei quarti di finale. Certo, fatte le debite proporzioni dobbiamo dire che il meglio sembra essere alle spalle per entrambe le squadre: il Lione in patria deve fare i conti con il PSG, l’obiettivo è entrare nella prossima Champions League, che sia tramite il campionato o magari vincendo l’Europa League, che darebbe la gioia del primo titolo internazionale nella storia dell’Olympique Lyonnais.

Negli ottavi è stato tutto facile contro la Steaua Bucarest, la musica evidentemente potrebbe essere diversa contro il Manchester United, che però in Europa League si gioca ancora più dei francesi. Per i Red Devils infatti è un campionato praticamente disastroso e quindi resta la Coppa per dare un sapore diversa a quella che rischia di essere una delle stagioni peggiori per lo United. Negli ottavi c’è stato un bel successo contro la Real Sociedad, ma per il trionfo finale la strada è ancora abbastanza lunga. La diretta Lione Manchester United potrà sancire un passo in avanti?

PROBABILI FORMAZIONI LIONE MANCHESTER UNITED

In attacco Paulo Fonseca deve fare i conti con l’infortunio rimediato proprio nello scorso turno di campionato da Nuamah, per cui nelle probabili formazioni per la diretta Lione Manchester United potremmo vedere il modulo 4-2-3-1 con Cherki, Almada e Tolisso sulla trequarti alle spalle di uno fra Mikautadze e Lacazette. Tutto più chiaro forse negli altri reparti: il portiere Perri alle spalle di Maitland-Niles, Mata, Niakhaté e Tagliafico nella difesa a quattro, l’ex Roma Veretout e Tessmann in mediana.

Per gli ospiti del Manchester United invece i problemi si concentrano in difesa e Ruben Amorim deve fare i conti con chi è disponibile nella retroguardia, schierata a tre nel modulo 3-4-2-1 davanti all’ex interista Onana, con Yoro, Maguire e Mazraoui; l’ex Lecce Dorgu potrebbe invece aprire a destra il centrocampo a quattro dei Red Devils con Ugarte, Casemiro e dall’altra parte Dalot; infine il reparto offensivo con Garnacho e Bruno Fernandes sulla trequarti e l’ex Atalanta Hojlund prima punta.

UNO SGUARDO A QUOTE E PRONOSTICO

Infine, le quote Snai per il pronostico sulla diretta Lione Manchester United: il quadro è davvero molto incerto, con il segno 1 favorito di un soffio a 2,45 sul segno 2, quotato invece a 2,70. Maggiore è la differenza con il pareggio, considerato il segno X a 3,40.