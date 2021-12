Diretta/ Lione Rangers (risultato finale 1-1): la gara termina in parità!

DIRETTA LIONE RANGERS (RISULTATO 1-1): CI PROVA SLIMANI NEL FINALE

Si conclude la diretta di Lione Rangers. Ultima parte di gara piuttosto nervosa, con il gioco spezzettato da diversi falli commessi da entrambe le compagini. Nell’ultimo quarto d’ora di partita, il Lione prova a prendere in mano il controllo del match, nel tentativo di portarsi in vantaggio. All’84’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo ci prova Slimani di testa, palla controllata senza problemi da McLaughlin.

Il Lione continua a spingere e al 90′ sfiora il match point. E’ ancora Slimani a provarci, questa volta si libera in area di rigore e fa partire un tiro molto angolato, con McLaughlin che si allunga e riesce a deviarla in calcio d’angolo. E’ l’ultima occasione della partita, che si conclude quindi con un giusto pareggio, il risultato finale è 1-1. Il Lione chiude quindi il girone senza sconfitte con 16 punti, seguito dai Rangers che chiudono a 8. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA LIONE RANGERS (RISULTATO 1-1): BASSEY BEFFA IL PROPRIO PORTIERE

Riprende la diretta di Lione Rangers. Nel primo tempo gli scozzesi si sono portati meritatamente in vantaggio, grazie al gol realizzato al 42 da Wright. Nella ripresa, il Lione torna in campo con un diverso atteggiamento, nel tentativo di rimettere in piedi la gara. Al 48′ arriva infatti il pareggio. Cherki scappa via in area di rigore, calcia di destro in diagonale, la palla colpisce la gamba di Bassey e termina in rete, 1-1.

I Rangers provano a reagire, ma il Lione sembra in pieno controllo del gioco, vuole vincerla. La partita vive una fase di stallo e si scaldano gli animi, con diversi falli a centrocampo da parte di entrambe le compagini. Al 60′ intervento in netto ritardo di Kadewere e calcio di punizione per i Rangers. Sugli sviluppi dello stesso, Pollersbeck svetta su tutti e fa sua la palla. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA LIONE RANGERS (RISULTATO 0-1): FINE PRIMO TEMPO

Termina il primo tempo della diretta di Lione Rangers. Prima frazione di gara giocata meglio dalla formazione scozzese, la quale ha provato in più occasioni a sbloccare il risultato. Dopo il palo colpito da Roofe, i Rangers continuano a spingersi in avanti, con il Lione che prova timidamente ad attaccare sfruttando le situazioni di contropiede, i francesi però non riescono ad essere concreti, non rendendosi pericolosi.

Al 38′ occasione per i Rangers. Barisic riceve palla al limite dell’area e fa partire un potente tiro, che trova la buona risposta di Pollersbeck. Al 42′ gli scozzesi trovano il vantaggio. Azione sulla sinistra di Kamara, palla all’indietro per Wright che calcia di prima intenzione. Il suo tiro trova la deviazione di un difensore e beffa Pollersbeck, scozzesi in vantaggio 0-1. Nei minuti conclusivi non succede più nulla, il primo tempo si chiude con i Rangers in vantaggio per 0-1. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA LIONE RANGERS (RISULTATO 0-0): ROOFE SFIORA IL VANTAGGIO

Comincia la diretta di Lione Rangers. Le due squadre sono schierate in campo e attendono il fischio dell’arbitro per dare inizio alla gara valevole per la sesta e ultima giornata del girone A di UEFA Europa League. Nei primi minuti di gioco sono i Rangers a mostrare un buon palleggio in mezzo al campo, con il Lione che attende gli scozzesi. I Rangers provano a creare il primo pericolo al 7′ minuto.

Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Barisic crossa verso il centro. Traiettoria insidiosa, risolta però dalla difesa francese che riesce ad allontanare il pallone. La partita vive qualche minuto di stallo e la prima vera occasione arriva al 25′ ed è degli scozzesi. Roofe riceve palla al limite dell’area, vede il portiere leggermente fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un pallonetto. La palla passa sopra Pollersbeck, ma centra il palo, si resta sullo 0-0. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA LIONE RANGERS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Lione Rangers comincerà fra pochissimi minuti, presentiamo allora la partita di Europa League con le statistiche delle due formazioni. L’Olympique Lione sta vivendo una vera e propria marcia trionfale nel girone A, dove finora i francesi hanno raccolto 15 punti in classifica con cinque vittorie in altrettante partite giocate, ben 15 gol segnati a fronte degli appena quattro incassati, che portano la differenza reti del Lione a un ottimo +11.

Molto diversi i numeri dei Rangers Glasgow, che sono comunque secondi in classifica con 7 punti, grazie a due vittorie, un pareggio e due sconfitte fino a questo momento, con cinque gol segnati a fronte dei quattro subiti, di conseguenza la differenza reti degli scozzesi è pari a +1. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: devono diventare protagonisti i giocatori in campo, perché Lione Rangers sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LIONE RANGERS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Lione Rangers non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo questa una delle partite di Europa League mandate in onda dalla televisione satellitare; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, e dunque per le informazioni utili sul match potrete consultare il sito ufficiale della UEFA, che trovate all’indirizzo www.uefa.com, visitando poi l’apposita sezione dedicata alla neonata competizione internazionale.

LIONE RANGERS: L’ARBITRO

Lione Rangers sarà diretta questa sera in terra francese dall’arbitro rumeno Radu Petrescu, al quale è stata affidata la direzione di questo incontro valido per la sesta e ultima giornata del girone A di Europa League. Conosciamo allora meglio il fischietto rumeno: il signor Radu Petrescu è nato nella capitale Bucarest il 12 novembre 1982, ha intrapreso la carriera di arbitro nel 2002, ha debuttato nel massimo campionato della Romania nel 2007 e ha ottenuto la qualifica di arbitro internazionale FIFA con decorrenza dal 1° gennaio 2012. In questa stagione si contano per lui già altre 13 partite arbitrate, con un bilancio disciplinare di 61 cartellini gialli, due espulsioni (entrambe per somma di ammonizioni) e nessun calcio di rigore assegnato. In Europa League sarà però il debutto, ad eccezione di una partita delle qualificazioni estive, Omonia Nicosia Flora 1-0 del 5 agosto scorso, match caratterizzato da un solo cartellino giallo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LIONE RANGERS: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Lione Rangers, in diretta giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 18.45 presso il Parc Olympique Lyonnais, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Sarà una sorta di festa di fine girone tra i padroni di casa transalpini, ancora a punteggio pieno nel loro cammino, e gli scozzesi che con l’ultimo 2-0 inflitto allo Sparta Praga, nella quinta giornata, hanno blindato il secondo posto e l’accesso ai play off, mentre il Lione andrà direttamente agli ottavi di finale.

All’andata i transalpini hanno vinto 0-2 a Glasgow, con 15 gol in 5 partite disputate sono stati un vero caterpillar nella fase a gironi di Europa League. I Rangers hanno invece blindato il secondo posto approfittando della crisi dello Sparta Praga, reduce da tre sconfitte consecutive nella competizione, mentre i danesi del Brondby, ultimi nel girone, non sono riusciti a fare meglio racimolando solo 2 punti con altrettanti pareggi nel loro cammino.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE RANGERS

Le probabili formazioni della diretta Lione Rangers, match che andrà in scena al Parc Olympique Lyonnais. Per il Lione, Peter Bosz schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lopes, Denayer, Boateng, Lukeba, Gusto, Mendes, Guimaraes, Emerson, Shaqiri, Aouar, Paquetá. Risponderanno i Rangers allenati da Giovanni van Bronckhorst con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Aribo, Arfield, Kamara, Hagi, Morelos, Sakala.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Lione Rangers, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1.87 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 3.90 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.65 volte l’importo investito.



