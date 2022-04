Diretta/ Lione West Ham, streaming video tv: sfida Antonio-Dembele (Europa League)

DIRETTA LIONE WEST HAM: TUTTO ANCORA DA DECIDERE…

Lione West Ham, in diretta giovedì 14 aprile 2022 alle ore 21.00 presso il Parc Olympique Lyonnais di Lione sarà una sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Una partita caldissima, una delle più equilibrate di questa giornata e che potrebbe dare grande spettacolo in termini di gol e di emozioni. Il futuro delle due squadre è tutto da scrivere…

La gara d’andata tra Lione e West Ham è terminata 1-1: alla rete di Bowen ha risposto Ndombele. I londinesi sono riusciti a tenere il risultato nonostante l’espulsione di Cresswell, arrivata al 43’ della prima frazione. Hammers a caccia dell’impresa, anche se ricordiamo che non c’è più la regola dei gol fuori casa: si riparte da zero, dunque, e staccherà il pass per le semifinali chi riuscirà ad ottenere la vittoria questa sera.

DIRETTA LIONE WEST HAM STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lione West Ham è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE WEST HAM

Qualche nodo da sciogliere sia per Bosz che per Moyes, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Lione West Ham. Partiamo dalla formazione francese, alle prese con diverse assenze: su tutti segnaliamo Caqueret, Cherki e Mendes. OL in campo con il consueto 4-2-3-1: in porta il portoghese Lopes, linea a quattro formata da Gusto, Boateng, Lukeba e Emerson Palmieri. In cabina di regia l’ex Tottenham Ndombele e Aouar, mentre sulla trequarti spazio a Toko Ekambi, Paqueta e Faivre. In attacco il solito Dembele. Passiamo adesso alla compagine londinese, schierata con il 4-3-3. Tra i pali il francese Areola, pacchetto arretrato formato da Fredericks, Dawson, Zouma e Johnson. Rice agirà da frangiflutti, sostenuto dalle mezzali Fornals e Soucek. In attacco, Bowen e Benrahma ai lati di Antonio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Padroni di casa favoriti per la vittoria secondo le principali agenzie di scommesse. Le quote della diretta Lione West Ham parlano chiaro: la formazione di Bosz ha più chance di strappare il pass per le semifinali di Europa League. Andiamo a conoscere i dati dell’1-X-2 grazie ai bookmakers di Eurobet: la vittoria del Lione è data a 2,10, pareggio è dato a 3,40, mentre la vittoria del West Ham è data a 3,45. C’è grande indecisione sul numero di gol della partita: sia Over 2,5 che Under 2,5 sono quotati 1,85. Secondo gli esperti è probabile che entrambe le squadre vadano a segno: il Gol è quotato 1,68, mentre il No Gol è dato a 2,05.

