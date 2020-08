Diretta Lipsia Atletico Madrid/ Streaming video tv: sfida inedita (Champions League)

Lipsia Atletico Madrid, in diretta dallo stadio José Alvalade di Lisbona, è in programma alle ore 21.00 di stasera, giovedì 13 agosto 2020, come secondo atto della Final Eight della Champions League 2019-2020, di cui si stanno per ora giocando i quarti di finale. Format inedito resosi necessario per completare una stagione stravolta dal Coronavirus, si gioca in partita secca e di conseguenza in caso di parità il match proseguirà con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. La diretta Lipsia Atletico Madrid ci riserverà una sfida inedita tra la formazione tedesca che solo da pochi anni bazzica il grande calcio internazionale e l’Atletico Madrid che invece è come sempre una minaccia pericolosa per tutte le contendenti di questa Champions League e proverà a sfruttare questo incrocio sulla carta non impossibile. Lipsia Atletico Madrid scaturisce da due ottavi ricchi di colpi di scena ed emozioni, nei quali i tedeschi hanno avuto la meglio sul Tottenham mentre i Colchoneros hanno eliminato addirittura i campioni (ormai ex) del Liverpool: adesso è però Simeone il big che deve temere l’outsider…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LIPSIA ATLETICO MADRID

La diretta tv di Lipsia Atletico Madrid sarà garantita esclusivamente sui canali satellitari di Sky per gli abbonati, che si godono l’esclusiva Sky sulla totalità delle partite di Champions League. Di conseguenza anche la possibilità di seguire in diretta streaming video Lipsia Atletico Madrid sarà riservata agli abbonati tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA ATLETICO MADRID

Parlando delle probabili formazioni di Lipsia Atletico Madrid, bisogna sottolineare che l’avvicinamento delle due squadre ai quarti di finale di Champions League è stato a dir poco particolare. I tedeschi sono fermi da circa un mese e mezzo, cioè da quando è finita la Bundesliga, d’altronde sta peggio l’Atletico Madrid, che ha dovuto fare i conti con i casi di Coronavirus in squadra proprio a ridosso della partenza per Lisbona, di certo non il modo ideale per avvicinarsi a una partita secca con posta in palio così alta. Disegnando comunque ora quelle che dovrebbero essere le scelte dei due allenatori, ecco che Nagelsmann dovrebbe puntare su un curioso 4-2-2-2 con Gulacsi in porta; Halstenberg, Upamecano, Klostermann e Angelino a formare la difesa a quattro; in mediana Kampl e Nkunku, qualche metro più avanti invece Sabitzer e Olmo, in appoggio ai due attaccanti Schick e Poulsen. La replica dell’Atletico Madrid di Simeone dovrebbe invece passare dal seguente 4-4-2: in porta Oblak; retroguardia formata da Trippier, Savic, Felipe e Lodi; a centrocampo Koke, Saul, Herrera e Correa, infine la coppia d’attacco con Felix e Costa titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Lipsia Atletico Madrid, basato sulle quote proposte dall’agenzia Snai. Sono sulla carta favoriti gli spagnoli, ufficialmente “in trasferta”: il segno 2 dunque è quotato a 2,45, mentre sul segno 1 la quotazione è pari a 3,10. Infine, l’ipotesi più remunerativa – anche se per pochissimo – sarebbe il pareggio, che vale 3,15 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno X.



