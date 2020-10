Diretta Lipsia Basaksehir/ Streaming video tv Champions League: tedeschi favoriti

DIRETTA LIPSIA BASAKSEHIR: I TEDESCHI VOGLIONO STUPIRE ANCORA!

Lipsia Basaksehir, diretta dall’arbitro Jesus Gil Manzano presso lo stadio Red Bull Arena di Lipsia, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, martedì 20 ottobre 2020, per la prima giornata del girone H della Champions League 2020-2021. Riparte la Champions League, in ritardo causa Covid e con le incertezze che ancora ne derivano. Pensando al campo e alla diretta di Lipsia Basaksehir, possiamo sicuramente dire che il Lipsia parte sulla carta favorito, grazie allo status di semifinalista della passata edizione che ha portato la compagine tedesca nel novero delle migliori squadre europee in questo momento. Il girone tuttavia non sarà affatto facile, con il Psg (proprio il giustiziere del Lipsia nella scorsa semifinale) e il Manchester United, di conseguenza sarebbe fondamentale partite con una vittoria in casa contro il teorico anello debole del gruppo. Ai turchi dell’Istanbul Basaksehir l’onere di ribaltare questo pronostico sulla carta: l’anno scorso li abbiamo visti contro la Roma in Europa League, ora però li attende la sfida più affascinante della Champions League.

DIRETTA LIPSIA BASAKSEHIR IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Lipsia Basaksehir sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA BASAKSEHIR

Vediamo adesso che cosa ci potrebbero riservare le probabili formazioni di Lipsia Basaksehir. Nagelsmann dovrebbe schierare i padroni di casa con il modulo 3-4-3: in porta Gulàcsi; difesa a tre composta da Upamecano, Klostermann e Halstemberg; a centrocampo da destra a sinistra Tasende, Adams, Hernichs e Mukiele, infine in attacco il tridente formato da Dani Olmo, Forsberg e Nkunku. La replica di Okan Buruk dovrebbe vedere il Basaksehir schierato con questo modulo 4-1-4-1: Gunok tra i pali; davanti a lui Mbombo, Epurreanu, Skrtel e Caiçala; importante il ruolo di Topal come regista basso, mentre qualche metro più avanti avremo Turuc, Kahveci, Rafael e Visca a supporto dell’unico attaccante puro Demba Ba.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Lipsia Basaksehir secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa tedeschi partono nettamente favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 1,27, mentre poi si sale già a quota 6,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 10,00 volte la posta in palio in caso di successo del Basaksehir per chi avrà puntato sul segno 2.



