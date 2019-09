Diretta Lipsia Bayern/ Streaming video tv: show alla Red Bull Arena (Bundesliga)

Lipsia Bayern si gioca alle ore 18:30 di sabato 14 settembre, e nella quarta giornata della Bundesliga 2019-2020 arriva un big match: la squadra di casa infatti è prima in classifica avendo sempre vinto, con un inizio di stagione scintillante targato Julian Nagelsmann che proverà a far valere anche in questa piazza le sue capacità già comprovate. Il Bayern aveva aperto con un pareggio interno contro l’Hertha Berlino, ma poi sembra essersi ritrovato; a caccia dell’ottavo titolo consecutivo i bavaresi inseguono e oggi, mentre si preparano come gli avversari all’esordio in Champions League, potrebbero anche operare il sorpasso andando a ripristinare le gerarchie del campionato tedesco. Aspettiamo dunque con trepidazione la diretta di Lipsia Bayern; nel frattempo possiamo anche valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco della Red Bull Arena, valutando e leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di questa interessante partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lipsia Bayern sarà trasmessa su Sky Sport Uno, e dunque sarà un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare che dovranno selezionare il canale 201 del loro decoder oppure, in alternativa, attivare senza costi aggiuntivi il servizio Sky Go che permette di seguire la programmazione anche in diretta streaming video, naturalmente potendo disporre di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA BAYERN

Nagelsmann conferma il 4-4-2 per Lipsia Bayern: Timo Werner, autore della tripletta decisiva a Monchengladbach, guiderà ovviamente l’attacco avendo come partner Yussuf Poulsen, alle loro spalle avremo invece un centrocampo nel quale Laimer si posiziona come interno di contenimento lasciando a Kampl il compito di impostare la manovra facendosi aiutare come sempre da Forsberg, che parte largo a sinistra ma è il vero regista. Dall’altra parte staziona Sabitzer; davanti al portiere Gulasci ecco Orban e Ibrahima Konaté, sugli esterni difensivi spazio a Klostermann e Halstenberg. Bayern schierato con il consueto 4-2-3-1 nel quale Coutinho (trequartista alle spalle di Lewandowski) e Perisic, esterno sinistro sulla linea di mezzepunte, sono già titolari; Coman e Gnabry si giocano il posto di laterale destro, alle loro spalle salgono le quotazioni di Thiago Alcantara che potrebbe nuovamente affiancare Kimmich, spostato a centrocampo per dare a Pavard la magila di terzino destro. Dall’altra parte opera Alaba, mentre Lucas Hernandez potrebbe essere confermato come difensore centrale in coppia con Sule, a protezione del portiere e capitano Neuer.

QUOTE E PRONOSTICO

I bavaresi sono comunque favoriti nel pronostico su Lipsia Bayern: l’agenzia di scommesse Snai ha posto un valore di 1,87 volte la somma giocata sul segno 2, che identifica il successo esterno, mentre per la partita di oggi la quota che accompagna il segno 1 per la vittoria interna vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,80 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una cifra corrispondente a 4,00 volte la puntata.



