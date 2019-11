Diretta Lipsia Benfica/ Streaming video tv: tedeschi agli ottavi (Champions League)

Lipsia Benfica viene diretta dall’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano, e si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 27 novembre: per la quinta giornata nel gruppo G di Champions League 2019-2020 i tedeschi sono ad un passo dalla storia, ovvero la prima qualificazione di sempre agli ottavi del torneo. Manca un punto per il traguardo aritmetico: fino a questo momento il Lipsia si è comportato benissimo e ha perso una sola partita, battendo invece per due volte lo Zenit e in questo modo riuscendo a prendere il largo. Con un successo la società della Red Bull avvicinerebbe anche il primo posto nel girone: a quel punto basterebbe pareggiare a Lione. Per quanto riguarda il Benfica, la qualificazione è ancora in piedi: ai portoghesi tuttavia servirebbero due vittorie e la speranza che questa sera lo stesso Lione non batta lo Zenit, in ogni caso il terzo posto utile per scendere in Europa League è assolutamente alla portata. Ora vediamo in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco della Red Bull Arena, leggendo le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Lipsia Benfica.

La diretta tv di Lipsia Benfica è un'esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare

Dovrebbe essere conferma per il 4-4-2, da parte di Julian Nagelsmann, in Lipsia Benfica: Ilsanker e Upamecano i due difensori centrali a protezione di Gulacsi, con Klostermann (ormai titolare in nazionale) e Halstenberg che si piazzano sulle corsie laterali andando a formare delle catene di grande qualità con Sabitzer (in crescita esponenziale) e Forsberg, il vero regista di una squadra che in mezzo al campo schiera Laimer e Demme, con Kampl che però spera in una maglia. Werner chiaramente sarà la punta di riferimento, al suo fianco potrebbe essere Schick che è tornato a disposizione. Bruno Lage gioca con un modulo speculare: davanti a Vlachodimos ci sono Ferro e Ruben Dias, Tavares e Grimaldo sono i laterali bassi ma potrebbe giocare anche il veterano André Almeida. Dubbi sulla linea mediana: Gabriel e Florentino sono insidiati da Taarabt che può fare anche l’esterno, qui però Gedson Fernandes e Cervi sono favoriti. Al fianco di Carlos Vinicius potrebbe tornare titolare Seferovic, ma attenzione anche a Chiquinho e Raul De Tomas.

Nel pronostico di Lipsia Benfica previsto dall’agenzia di scommesse Snai, la squadra tedesca è favorita: il segno 1 che identifica la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,50 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 6,25 che è stato posto sul segno 2, da giocare per il successo esterno dei portoghesi. Il segno X, che identifica il pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 4,50 quanto puntato con questo bookmaker.



