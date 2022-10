DIRETTA LIPSIA CELTIC/ Video streaming tv: l’arbitro della partita è Espen Eskas

DIRETTA LIPSIA CELTIC: L’ARBITRO

Lipsia Celtic sarà diretta dal norvegese Espen Eskås con assistenti i connazionali Jan Erik Egnan e Isaak Elias Bashevkin. Connazionale è anche il quarto uomo Svein Oddvar Moen. Invece Var sarà il polacco Tomasz Kwiatkowski e Avar l’inglese Stuart Attwell. Espen Eskås è nato a Oslo il 24 giugno del 1988 e appartiene alla sezione di Bækkelagets SK e di professione fa lo studente. Nel 2015 arriva nella prima divisione del campionato del suo paese, la Eliteserien.

DIRETTA/ Real Madrid Lipsia (risultato 2-0): blancos a punteggio pieno

Quest’anno non ha ancora diretto in Champions League. Ma ha diretto una sfida interessante di Europa League, Monaco Ferencvaros terminata col risultato finale di 0-1. In carriera ha arbitrato due finali. Si tratta di quella del Campionato Europeo Under 21 del 2019 Olanda Italia terminata 4-2 e della NM-Cup dello stesso anno tra Viking FK e Haugesund terminata 1-0. In carriera ha diretto 301 gare tirando fuori 945 cartellini gialli con 15 rossi per doppia ammonizione e altrettante espulsioni per rosso diretto.

DIRETTA/ Shakhtar Celtic (risultato 1-1): c'è stato da sbadigliare!

LIPSIA CELTIC DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lipsia Celtic è disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita valida per la terza giornata dei gironi di Champions League sarà dunque visibile in esclusiva agli abbonati, che potranno come sempre utilizzare l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per la diretta streaming video. In alternativa questo match, come tutti gli altri nella competizione, sarà fornito dalla piattaforma Infinity Plus che fa parte del pacchetto Mediaset: anche in questo caso la visione sarà in mobilità e bisognerà essere clienti del servizio.

DIRETTA/ Lipsia Shakhtar (risultato finale 1-4): poker con Traore!

LIPSIA CELTIC: TEDESCHI FAVORITI!

Lipsia Celtic, che verrà diretta dall’arbitro belga Nathan Verboomen, si gioca alle ore 18.45 di mercoledì 5 ottobre 2022: squadre in campo per la terza giornata nel gruppo F di Champions League 2022-2023. Scontro diretto tra le due squadre messe peggio nel girone, completato da Real Madrid e Shakhtar Donetsk: il match di questa sera sarà decisivo.

Il Lipsia è ancora a quota 0 punti dopo due partite: dopo il netto ko all’esorido per 1-4 contro lo Shakhtar, la compagine biancorossa è stata superata 2-0 dal Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il Celtic, invece, ha raccolto 1 punto nelle prime due giornate: sconfitto 0-3 all’esordio dai Galacticos, l’undici biancoverde ha strappato un 1-1 sul campo dello Shakhtar.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA CELTIC

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Lipsia Celtic al via tra pochissimi minuti. Partiamo dalla compagine tedesca, in campo con il consueto 4-3-3: Gulacsi, Simakan, Orban, Gvardiol, Halstenberg, Schlager, Kampl, Szoboszlai, Werner, Silva, Nkunku. Possibile chance dal primo anche per Forsberg, che insidia il portoghese Silva. Passiamo adesso alla formazione scozzese, in campo con lo stesso modulo: Hart, Juranovic, Welsh, Jenz, Taylor, O’Riley, McGregor, Hatate, Maeda, Furuhashi, Jota. Quest’ultimo è insidiato da Haksabanovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lipsia Celtic vedono favorita la formazione tedesca. Prendiamo come riferimento i numeri offerti dall’agenzia Eurobet: la vittoria del Lipsia è quotata 1,55, il pareggio è dato a 4,50, mentre le vittoria del Celtic è quotata 5,50. Anche in questa gara di Champions League il pronostico è di un match ricco di gol: l’Over 2,5 è a 1,60, mentre l’Under 2,5 è a 2,20. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,70 e 2,02.

© RIPRODUZIONE RISERVATA