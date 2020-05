Diretta Lipsia Herta/ Streaming video tv: match complicato per i berlinesi

Pubblicità

Lipsia Herta, in diretta dalla Red Bull Arena di Lipsia, è la partita in programma oggi, mercoledì 27 maggio 2020: fischio d’inizio previsto alle ore 18.30. Si apre con un match infuocato questo mercoledì sera tutto dedicato al turno infrasettimanale della Bundesliga, arrivata dunque alla 28^ giornata: la diretta tra Lipsia e Herta di questa sera infatti ci propone due squadre ben lontane nella classifica di campionato, ma che pure sono ripartite alla grande dopo lo stop di due mesi per l’esplodere della pandemia da coronavirus. E certo ben intenzionate a proseguire nel trend di vittorie anche questa sera per perseguire i propri obbiettivi: che per i Tori si chiama scudetto. E’ infatti obbiettivo di Nagelsmann e i suoi approfittare dello scontro diretto occorso ieri tra Dortmund e Bayern per scalare la vetta e raggiungere la capolista. L’Herta invece, animata dalle belle ultime due vittorie ottenute, punta oggi all’impresa di battere una delle big di questa stagione e dunque ottenere tre punti che potrebbero rilanciare i berlinesi in chiave Europa in questo finale di stagione. Ricordiamo che la partita sarà pure disputata a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Si ricorda a tutti gli appassionati che la diretta tra Lipsia e Herta sarà visibile dalle ore 18.30 su Sky sport: diretta tv offerta dunque sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Sarà garantita la diretta streaming video della partita tramite la ben nota app Sky Go, riservata agli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA HERTA

Per le probabili formazioni della diretta Lipsia Herta, come è facile immaginare entrambi i tecnici non potranno che affidarsi agli uomini più in forma, vista la posta in palio: pure però trattandosi di un turno infrasettimanale sia Nagelsmann che Labbadia potrebbero anche sorprenderci all’ultimo. Di certo i tori questa sera non rinunceranno al classico 3-4-2-1 come pure al trittico in attacco con Schick, Nkunku e Timo Werner, che domenica contro il Mainz ha siglato un’ottima tripletta. Pronti alle loro spalle il discusso Sabitzer, e Mukiele, mentre saranno Klostermann, Upamecano e Halstenberg i titolari in difesa. Per l’Herta Berlino invece Labbadia non pare avere molta scelta, visto che rimangono ancora indisponibili Ascacibar, Kalou, Rekik, Strak, Wolf e Kraft. I berlinesi dunque oggi saranno in campo con il 4-2-3-1, con Ibisevic in prima punta e sostenuto alle spalle dal trittico con Lukebako, Darida e Cunha. Toccherà invece alla coppia con Skjelbred e Grujic (già titolare nel fine settimana nella sfida contro l’Union Berlino) agire in mediana, mentre Pekarik, Boyata, Torunarigha e Plattenhardt agiranno dal primo minuto in difesa.

QUOTE E PRONOSTICO

Complice anche la classifica della Bundesliga, ecco che alla vigilia della diretta tra Lipsia e Herta non facciamo fatica a concedere ai padroni di casa il favore del pronostico. La Snai, dando le quote per l’1×2 del match ha fissato a 1.35 il successo dei tori, contro il 7.75 assegnato alla vittoria dei biancoblu: il pareggio vale invece la quota di 5.50.



