Diretta Lipsia Liverpool/ Streaming video tv: Klopp rischia grosso (Champions League)

DIRETTA LIPSIA LIVERPOOL: I REDS SI RILANCIANO?

Lipsia Liverpool, partita diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic, si gioca alle ore 21:00 di martedì 16 febbraio: è l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021. I Reds ci arrivano in crisi: tre sconfitte consecutive in un campionato che sostanzialmente non possono più vincere, certezze perse per strada e qualche infortunio di troppo ci dicono che questa stagione potrebbe anche essere transitoria per Jurgen Klopp, che si trova a fare i conti con una situazione da rimettere in piedi prima che il flop assuma proporzioni anche gigantesche.

Per contro ci crede Julian Nagelsmann, che dopo la semifinale dello scorso anno vuole replicare: il suo Lipsia viaggia, è secondo in Bundesliga e nel girone di Champions League si è qualificato battendo il Manchester United all’ultima giornata. Una outsider pericolosissima, che potrebbe regalare sorprese; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Lipsia Liverpool, intanto possiamo provare a fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori per il modo in cui manderanno in campo le loro squadre, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA LIPSIA LIVERPOOL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Lipsia Liverpool sarà trasmessa esclusivamente sui canali della televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento riservato a tutti coloro che vi avranno sottoscritto un abbonamento; in assenza di un televisore la partita di Champions League potrà essere seguita, sempre e solo dai clienti, grazie al servizio di diretta streaming video che viene fornito dalla stessa emittente, non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, con l’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA LIVERPOOL

Brutte notizie per Nagelsmann, che in Lipsia Liverpool deve rinunciare ad alcuni titolari; davanti al portiere Gulácsi torna titolare Upamecano, che dovrebbe completare la linea con Halstenberg e Klostermann. Mukiele e Angelino agiranno come esterni partendo dalla linea dei centrocampisti, qui da capire se Kampl possa essere utilizzato come centrale oppure da perno davanti alla difesa, in ogni caso Sabitzer tornerà dal primo minuto e quindi a fargli spazio dovrebbe essere Haidara (rispetto al match di campionato), con Dani Olmo che potrebbe però agire come seconda punta a supporto di Yussuf Poulsen o Nkunku. Klopp arriva alla Red Bull Arena senza mezza difesa e con Diogo Jota ancora fuori: dunque, davanti ad Alisson potremmo rivedere Ozan Kabak a fare coppia con Jordan Henderson adattato come difensore, Alexander-Arnold e Robertson gli esterni mentre a centrocampo rientrerebbe Thiago Alcantara, che si prenderebbe la posizione centrale stretto tra Wijnaldum e Milner con il possibile inserimento di Oxlade-Chamberlain. Il tridente offensivo naturalmente non ha alcun bisogno di definizione, almeno qui al netto di Jota gli altri sono a disposizione: Roberto Firmino giocherà come centravanti, ai suoi lati saranno Salah e Sadio Mané a provare ad aprire la scatola difensiva del Lipsia.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Lipsia Liverpool, pertanto possiamo subito vedere quali siano le quote che questo bookmaker ha previsto per l’andata degli ottavi. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,00 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,50 volte la giocata mentre il segno X, sul quale puntare per il successo della squadra ospite, vale 2,30 volte l’importo investito.



