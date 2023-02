DIRETTA LIPSIA MANCHESTER CITY/ Video streaming tv: incrocio già visto l’anno scorso

DIRETTA LIPSIA MANCHESTER CITY: TESTA A TESTA

La diretta di Lipsia Manchester City ci offrirà una partita con due soli precedenti, ma molto recenti perché relativi alla scorsa edizione della Champions League, anche se in quel caso si trattava della fase a gironi. In particolare, fa piacere ricordare la partita di mercoledì 15 settembre 2021 a Manchester, perché fu vinta dai padroni di casa inglesi con uno spettacolare 6-3: Aké, Mahrez, Grealish, Cancelo e Gabriel Jesus più un’autorete furono gli autori dei sei gol del Manchester City, nel Lipsia invece quella partita è ricordata comunque con piacere da Nkunku, perché non capita tutti i giorni di segnare una tripletta in Champions League.

Il bilancio dei precedenti è comunque in parità, perché al ritorno in Germania il 7 dicembre 2021 il Lipsia fu capace di sconfiggere per 2-1 il Manchester City con i gol di Szoboszlai e André Silva, ai quali gli ospiti risposero con il solo Mahrez. Certo, valutando il doppio confronto la qualifica<ione sarebbe andata comunque al City, ma le premesse per una partita interessante ci sono tutte… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LIPSIA MANCHESTER CITY VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

GUARDIOLA RISCHIA QUALCOSA!

Lipsia Manchester City sarà diretta dall’arbitro olandese Serdar Gözübüyük: alle ore 21:00 di mercoledì 22 febbraio la Red Bull Arena ospita la partita valida per l’andata degli ottavi in Champions League 2022-2023. Sfida intrigante: da una parte un Lipsia che è capolista in Bundesliga (in compagnia di Bayern e Union Berlino) e dunque sogna finalmente il Meisterschale, ma anche in Champions League continua a crescere – è già stato semifinalista – e nel girone, dopo essere partito con il freno a mano tirato, grazie all’avvento di Marco Rose ha cambiato passo riuscendo a prendersi gli ottavi alle spalle del Real Madrid, anche battuto in casa.

Il Manchester City è partito fortissimo, poi ha rallentato nelle ultime due partite ma comunque ha strappato il primato nel girone; in campionato ha ripreso contatto con l’Arsenal vincendo in trasferta la sfida diretta, ma ha lasciato per strada qualche punto di troppo nonostante un sensazionale Erling Haaland, già primatista del club per gol in singola Premier League. Aspettiamo quindi che la diretta di Lipsia Manchester City prenda il via; sarà interessante scoprire cosa succederà alla Red Bull Arena, ma nel frattempo dobbiamo fare le nostre considerazioni sulle scelte dei due allenatori, e dunque leggiamo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA MANCHESTER CITY

Per la diretta Lipsia Manchester City Rose ritrova Nkunku, già impiegato per uno spezzone in campionato, ma il francese dovrebbe partire dalla panchina lasciando spazio ad André Silva, supportato da una linea che prevede Szoboszlai, Forsberg e Werner sulla trequarti. In mezzo al campo possibile alternanza con Kampl e Laimer titolari per Haidara e Schlager, in difesa possono cambiare i due terzini ma comunque sia Klostermann che Raum restano favoriti, in mezzo avremo la coppia formata da Orban e Gvardiol mentre in porta ci sarà ancora Blaswich, perché il titolare e capitano Gulacsi è infortunato.

Nel Manchester City le alternative sono tante: Pep Guardiola dovrebbe tornare comunque al 4-3-3 allargando Walker e inserendo Aké come terzino sinistro, poi Ruben Dias e Akanji (favorito su Laporte, che potrebbe anche scalare a sinistra) a protezione di Ederson e un centrocampo nel quale Bernardo Silva e De Bruyne sarebbero le mezzali al fianco del regista Rodri, con Gundogan dunque destinato alla panchina a meno di un turnover ragionato. Nel tridente offensivo Mahrez dovrebbe tornare titolare a destra; sull’altro versante giocherebbe Foden a scapito di Grealish, come centravanti naturalmente spazio a Haaland

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Lipsia Manchester City possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per l’andata degli ottavi di Champions League, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra tedesca vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,50 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,80 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo dei Citizens ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 1,75 volte la quota messa sul tavolo.











