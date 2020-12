Diretta/ Lipsia Manchester United (Champions League) streaming tv: tutto in una notte

DIRETTA LIPSIA MANCHESTER: I TEDESCHI POSSONO SOLO VINCERE!

Lipsia Manchester United, in diretta dalla Red Bull Arena di Lipsia, in programma martedì 8 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21. Tutto in una notte in un girone H che vede tedeschi e inglesi allo scontro diretto. Difficilmente il Paris Saint Germain, a quota 9 assieme a Lipsia e United, steccherà in casa contro il Basaksehir. Dando per scontata la vittoria dei francesi, il Lipsia ha dunque solo la vittoria come risultato utile per gli ottavi di finale, poiché l’andata all’Old Trafford è stata vinta in goleada dai Red Devils: un 5-0 che aprirebbe alla squadra di Solskjaer le porte degli ottavi di finale anche con un pareggio. In campionato il Lipsia si è confermato squadra spettacolare e imprevedibile, dopo il 3-4 in Turchia col Basaksehir è arrivato un 3-3 contro i campioni di Germania e d’Europa del Bayern Monaco. Il Manchester United in Premier League ha calato domenica scorsa il tris in casa del West Ham, mantenendo il quinto posto in classifica con un punto di vantaggio rispetto ai cugini del Manchester City.

DIRETTA LIPSIA MANCHESTER UNITED IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Lipsia Manchester United sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni di Lipsia Manchester United, sfida che andrà in scena presso la Red Bull Arena di Lipsia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Julian Nagelsmann con un 4-3-3: Gulácsi; Mukiele, Orban, Konaté, Angelino; Haidara, Kampl, Sabitzer; Nkunku, Olmo; Poulsen. Gli ospiti guidati in panchina da Ole Gunnar Solskjaer schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: De Gea; Tuanzebe, Maguire, Lindelöf; Wan-Bissaka, McTominay, Pogba, Telles; Bruno Fernandes; Greenwood, Rashford.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote fissare le le scommesse sul match di UEFA Champions League tra Lipsia e Manchester United queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.50, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.70 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.60.



