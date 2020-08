Diretta Lipsia Psg/ Streaming video tv: francesi favoriti (Champions League)

Lipsia Psg, in diretta dall’Estadio Da Luz di Lisbona, capitale del Portogallo, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, martedì 18 agosto 2020, come prima semifinale della Champions League 2019-2020, naturalmente in gara secca come tutte le partite della inedita Final Eight che ormai entra sempre più nel vivo. Ci accostiamo alla diretta di Lipsia Psg che sarà una semifinale imprevista e imprevedibile, pensando che avrebbe potuto essere ancora più clamorosa dal momento che nei quarti l’Atalanta ha davvero sfiorato l’impresa contro il Paris Saint Germain, che solo in extremis si è salvato da quella che sarebbe stata l’ennesima eliminazione precoce per i parigini in Champions League. Il Psg è sopravvissuto e adesso è favorito per l’accesso alla finale, ma giunti a questo punto è vietato sottovalutare il Lipsia, che ha eliminato il Tottenham agli ottavi e poi il sempre durissimo Atletico Madrid in un quarto di finale deciso nei minuti conclusivi. I tedeschi certamente non hanno tutto da perdere, la pressione è quasi per intero sul Psg: questo aspetto psicologico come peserà sulla diretta di Lipsia Psg?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LIPSIA PSG

La diretta tv di Lipsia Psg sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, che potranno dunque seguire la semifinale di Champions League Lipsia Psg davanti al proprio televisore, ma anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go tramite sito oppure applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA PSG

Prendendo in esame anche le probabili formazioni di Lipsia Psg, la notizia principale è senza dubbio il ritorno dal primo minuto di Mbappè, pronto a formare un tridente da brividi con Icardi e Neymar, senza dimenticare che ora a disposizione di Tuchel c’è anche Di Maria, il quale ha scontato contro l’Atalanta il suo turno di squalifica. A centrocampo invece si annuncia un ballottaggio tra Paredes e Gueyé, oltre alla conferma dell’avanzamento di Marquinhos. Nel Lipsia invece il modulo di riferimento per mister Nagelsmann dovrebbe essere il 3-4-2-1 con il dubbio principale che è costituito proprio dalla prima punta. Per la maglia in attacco sono infatti in corsa l’ex Roma Schick e Poulsen, che si contendono il ruolo da punto di riferimento più avanzato, con Sabitzer e Dani Olmo alle spalle, coppia che sembra certa sulla trequarti d’attacco del Lipsia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Lipsia Psg: non sorprende osservare che, secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, sono favoriti i francesi, formalmente in “trasferta”. Di conseguenza, il segno 2 è quotato a 1,77, mentre poi si sale a quote molto simili per gli altri due possibili esiti. Il segno X infatti è quotato a 4,00, mentre con il segno 1 si arriva a 4,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nella vittoria del Lipsia.



