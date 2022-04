DIRETTA LIPSIA RANGERS/ Video streaming tv: primo incrocio ufficiale nella storia

DIRETTA LIPSIA RANGERS: I TESTA A TESTA

Per la prima volta Lipsia Rangers ci fa compagnia in un contesto ufficiale: avremo un inedito nella semifinale di andata di Europa League, e naturalmente sarà così anche al ritorno intendendo le partite giocate ad Ibrox. Se la squadra di Glasgow ha chiaramente parecchi incroci contro squadre tedesche, avendo rappresentato una bella costante nelle competizioni europee (ricordiamo anche la finale di Coppa Uefa giocata nel 2008, peraltro eliminando il Werder Brema agli ottavi con 2-0 all’andata e sconfitta per 0-1 al ritorno, facendo ovviamente valere la differenza reti), il Lipsia ha affrontato soltanto una volta una selezione scozzese ed è l’altra grande rappresentante di Glasgow, vale a dire il Celtic.

Per questo precedente torniamo alla stagione 2018-2019, nel girone di Europa League: la squadra della Red Bull aveva perso al Celtic Park la partita di ritorno, ma quella casalinga giocata il 25 ottobre era stata vinta per 2-0. Sulla panchina del Lipsia sedeva ancora Ralf Rangnick che oggi sta faticando parecchio in un Manchester United di cui tra poco diventerà direttore sportivo; i gol erano arrivati nel primo tempo e nello spazio di 4 minuti. Al 31’ Matheus Cunha aveva sbloccato il risultato, al 35’ Bruma aveva messo il punto esclamativo su un risultato che non era più cambiato. L’allenatore del Celtic, altro particolare curioso, era Brendan Rodgers che stasera, in contemporanea, affronta la semifinale di Conference League con il Leicester, contro la Roma. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LIPSIA RANGERS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lipsia Rangers è un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky: la partita infatti verrà trasmessa su Sky Sport 254, e dunque solo i clienti in possesso di questo piano potranno seguire sullo schermo la semifinale di andata dell’Europa League. In alternativa, questo match sarà usufruibile in diretta streaming video: anche per questa possibilità bisognerà comunque sottoscrivere un abbonamento, alla piattaforma DAZN che fornisce le immagini della competizione.

LIPSIA RANGERS: SEMIFINALE INTRIGANTE!

Lipsia Rangers sarà diretta dall’arbitro francese Benoit Bastien, e si gioca alle ore 21:00 di giovedì 28 aprile: siamo alla Red Bull Arena, teatro della semifinale di andata in Europa League 2021-2022. Sfida intrigante: diremmo che la squadra favorita sia il Lipsia, che arriva dal girone di Champions League e poi in questa competizione si è fatta strada con autorità, saltando gli ottavi –sarebbe stata accoppiata allo Spartak Mosca – ma poi andando a vincere a Bergamo ed eliminando l’Atalanta, un risultato che forse è passato troppo sotto traccia.

I Rangers invece il colpo grosso lo avevano fatto nel playoff, facendo fuori il Borussia Dortmund con tanto di successo al Signal Iduna Park; gli scozzesi hanno poi perso in trasferta sia contro la Stella Rossa che il Braga, ma ad Ibrox in modi diversi hanno ottenuto la qualificazione e sono meritatamente in semifinale, avendo anche dovuto passare attraverso l’addio di Steven Gerrard. Vedremo allora quello che succederà in campo: aspettando la diretta di Lipsia Rangers facciamo una breve analisi sulle probabili formazioni della semifinale di andata.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA RANGERS

Nella diretta Lipsia Rangers Domenico Tedesco deve rinunciare a tre squalificati: giocatori non indifferenti perché si tratta di Orban, Simakan e Kampl. La difesa sembra obbligata con Henrichs che arretra con Gvardiol e Halstenberg davanti a Gulacsi; a destra giocherà Mukiele mentre in mezzo sarà titolare Forsberg, che andrà ad affiancare Laimer. I due avranno il supporto di Angeliño che partirà dalla sinistra, poi Dani Olmo come sempre si piazza alle spalle dei due attaccanti che, salvo sorprese, saranno Nkunku e André Silva.

Nei Rangers Giovanni Van Bronckhorst si affida al 4-2-1-3: il giocatore alle spalle del tridente è Lundstram, qualche ballottaggio aperto davanti ma alla fine Amad Diallo e Kent dovrebbero essere i due laterali pronti ad accompagnare Sakala, che sarà confermato come centravanti. Anche in mezzo le scelte del tecnico olandese non sono ancora certissime, pur se possiamo pensare che Steven Davis e Glen Kamara siano i due giocatori adibiti a proteggere la difesa; qui ecco Goldson e Balogun a protezione del portiere McGregor, Tavernier e Barisic opereranno sugli esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a scoprire quale sia il pronostico che l'agenzia Snai ha fornito per la diretta Lipsia Rangers. Nell'andata della semifinale di Europa League il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,37 volte l'importo investito, mentre il segno X che identifica l'eventualità del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 4,75 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 8,25 volte la vostra giocata.











