DIRETTA/ Lipsia Real Madrid video streaming tv: l’anno scorso ci fu la sfida nel girone (13 febbraio 2024)

DIRETTA LIPSIA REAL MADRID: I TESTA A TESTA

La storia che ci accompagna verso la diretta di Lipsia Real Madrid è decisamente breve, ma anche molto recente e quindi potrebbe darci buone indicazioni anche per l’attualità, dal momento che tedeschi e spagnoli si incontrano per la seconda edizione consecutiva in Champions League. Nel 2022-2023 si era però nella fase a gironi, di conseguenza stiamo parlando dell’autunno 2022. Il Real Madrid aveva vinto la partita d’andata, giocata al Santiago Bernabeu il 14 settembre 2022, grazie ai gol di Valverde ed Asensio per la squadra di Carlo Ancelotti.

Iil ritorno tuttavia aveva regalato una grande gioia al Lipsia, capace di vincere per 3-2 davanti ai propri tifosi il 25 ottobre 2022. I gol dei tedeschi erano stati segnati da Gvardiol, Nkunku e Werner, mentre per il Real Madrid erano andati a segno Vinicius e Rodrygo. Nell’ottica della qualificazione, ripetere questi due risultati andrebbe bene agli spagnoli, ma siamo sicuri che Carlo Ancelotti vorrà evitare di tornare a casa dalla Germania con un’altra sconfitta che complicherebbe non poco questo ottavo di finale… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LIPSIA REAL MADRID STREAMING VIDEOE DIRETTA TV: DOVE VEDERLA

Essendo la Champions League un’esclusiva di Sky, l’unico modo per vedere la diretta di Lipsia Real Madrid sarà sottoscrivere un abbonamento alle tv satellitare e acquistare anche il pacchetto Sport. In alternativa sarà possibile, tramite le stesse modalità, seguire questa diretta sulla piattaforma di streaming online NowTv.

LIPSIA REAL MADRID: ANCELOTTI RISCHIA QUALCOSA!

Prendete posto e mettevi comodi perché stasera è Champions League per la diretta di Lipsia Real Madrid, in programma oggi 13 febbraio alle ore 21. Questo match segna l’inizio della fase ad eliminazione diretta per le due squadre e sicuramente ne vedremo delle belle tra due compagini che sono in grado di arrivare fino in fondo in questa competizione. Il Real Madrid, pur attraversando un periodo di forma altalenante, è comunque la squadra con la più grande tradizione europea, con tredici successi nella massima competizione continentale.

Nonostante le sfide recenti, gli uomini di Ancelotti hanno la qualità e l’esperienza necessarie per affrontare qualsiasi avversario, anche se il Lipsia si è dimostrato una forza da non sottovalutare negli ultimi anni. I padroni di casa, nonostante la loro relativa giovane età come club che per forza di cose non può competere contro i Blancos, hanno già raggiunto traguardi significativi nelle edizioni precedenti della Champions League, compresa una storica semifinale.

LIPSIA REAL MADRID: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Lipsia Real Madrid alle probabili formazioni della gara: Carlo Ancelotti dovrebbe schierarsi con il suo consolidato 4-3-3, affidando il centrocampo alle mani esperte ma giovani di Bellingham, il talento inglese che ha dimostrato di essere una delle promesse più brillanti del calcio europeo. La sua tecnica e visione di gioco saranno fondamentali nel guidare il gioco del Real Madrid.

In avanti, il trio offensivo dovrebbe vedere la presenza inamovibile di Vinicius Junior, il quale, con la sua velocità e abilità nel dribbling, rappresenta una costante minaccia per le difese avversarie. Da parte del Lipsia invece, uno degli uomini da tenere d’occhio è Sesko, l’attaccante emergente che sta vivendo la sua stagione di consacrazione.

LIPSIA REAL MADRID, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote per la diretta di Lipsia Real Madrid tramite il sito Better: se i tedeschi usciranno vincenti da questa partita la loro quota sarà del 3,8. Mentre la vittoria madridista sarà quotata a 2,5. Un pareggio invece viene messo a 3,2.

