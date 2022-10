Diretta Lipsia Real Madrid/ Streaming video tv: Rose ci crede! (Champions League)

DIRETTA LIPSIA REAL MADRID: ANCELOTTI VUOLE GLI OTTAVI!

Lipsia Real Madrid viene diretta dall’arbitro Daniele Orsato, e si gioca alle ore 21:00 di martedì 25 ottobre: è valida per la quinta giornata nel gruppo F di Champions League 2022-2023. I blancos non sono ancora aritmeticamente agli ottavi, ma è questione di dettagli: nell’ultimo turno si sono salvati all’ultimo contro lo Shakhtar e, mancando la vittoria, non hanno chiuso i conti ma sperano naturalmente di farlo questa sera, anche perché di fatto basterebbe pareggiare alla Red Bull Arena per evitare di trascinare il discorso all’ultima giornata, quando comunque ci sarà l’abbordabile partita interna contro il Celtic.

Partito malissimo, il Lipsia ha poi cambiato allenatore e si è ripreso: le due vittorie contro il già citato Celtic hanno ridato vigore ai tedeschi, che si presentano a 180 minuti dal termine con il secondo posto in classifica. Vada come vada, il match decisivo rischia di essere quello contro lo Shakhar; questo, a meno di una vittoria questa sera con mancato successo degli ucraini. Tutto in divenire insomma; vedremo cosa succederà nella diretta di Lipsia Real Madrid, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapido ragionamento sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA LIPSIA REAL MADRID STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lipsia Real Madrid sarà fornita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento per questa partita della quinta giornata nei gironi di Champions League sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video. Quest’ultimo non comporta costi aggiuntivi: per assistere al match basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che è inclusa nel pacchetto per i clienti ed è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA REAL MADRID

Sempre senza Gulacsi, Laimer e Klostermann, Marco Rose affronta la diretta Lipsia Real Madrid con un 4-4-2 “variabile” nel quale il portiere Blaswich sarà protetto da Gvardiol e Orban, con due terzini che dovrebbero essere Henrichs e Raum; a centrocampo la regia viene di fatto affidata a Kampl, di fianco allo sloveno il ballottaggio è tra Schlager e Haidata mentre Dani Olmo dovrebbe prendersi il posto sull’esterno destro (al posto di Yussuf Poulsen) o davanti, dirottando Forsberg come laterale di centrocampo. Sicuro del posto Szoboszlai, così dovrebbe essere anche André Silva ma occhio naturalmente a Nkunku, che reclama una maglia da titolare.

Carlo Ancelotti invece potrebbe operare la staffetta Camavinga-Tchouameni in mezzo al campo, con il primo titolare; Modric e Kroos sarebbero confermati sulle mezzali, con loro spazio anche a Carvajal e Ferland Mendy sugli esterni mentre in mezzo, a protezione di Courtois, opererebbero Militao e Rudiger. Davanti, il Pallone d’Oro Benzema non recupera in tempo: dovrebbe quindi essere Rodrygo a giocare da prima punta con Federico Valverde e Vinicius ai lati, ma occhio alle candidature (entrambe per le corsie esterne, eventualmente) di Asensio e Lucas Vazquez.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Lipsia Real Madrid, partita valida la 5^ giornata nella fase a gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,90 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,45 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 2,35 volte la giocata con questo bookmaker.

