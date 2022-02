Diretta/ Lipsia Real Sociedad streaming video tv: match in equilibrio (Europa League)

DIRETTA LIPSIA REAL SOCIEDAD: TEDESCHI FAVORITI!

Lipsia Real Sociedad, in diretta giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso la Red Bull Arena di Lipsia sarà una sfida valevole per i play off di Europa League. Match in equilibrio tra due squadre che nelle ultime stagioni hanno portato avanti un percorso di crescita importante. Il Lipsia dopo l’arrivo in panchina di Tedesco ha migliorato sensibilmente il suo rendimento, l’ultimo 3-1 al Colonia ha rilanciato la squadra al quarto posto in classifica in Bundesliga, a caccia della qualificazione alla prossima Champions.

La Real Sociedad nella Liga Spagnola ha battuto 2-0 il Granata ed è a sua volta a caccia di un posto in Europa, a una sola lunghezza dal quarto posto e reduce da cinque risultati utili consecutivi in campionato. Le due formazioni non si sono mai incrociate in una competizione europea, va segnalato che la Real Sociedad non ha subito gol in cinque delle ultime 6 partite ufficiali, fatta eccezione per lo 0-4 subito in Copa del Rey contro il Betis Siviglia.

DIRETTA LIPSIA REAL SOCIEDAD STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Lipsia Real Sociedad è su Sky Sport (canale 254): per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA REAL SOCIEDAD

Le probabili formazioni della diretta Lipsia Real Sociedad, match che andrà in scena alla Red Bull Arena di Lipsia. Per il Lipsia, Domenico Tedesco schiererà la squadra con un 4-1-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gulacsi, Klostermann, Orban, Gvardiol, Henrichs, Laimer, Haidara, Angelino, Olmo, Silva, Nkunku. Risponderà la Real Sociedad allenata da Imanol Alguacil con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Remiro, Gorosabel, Elustondo, Normand, Munoz, Zubimendi, Merino, Januzaj, Silva, Oyarzabal, Isak.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lipsia Real Sociedad, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lipsia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Real Sociedad, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

