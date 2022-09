DIRETTA LIPSIA SHAKHTAR/ Video streaming tv: l’arbitro del match è Joao Pinheiro

DIRETTA LIPSIA SHAKHTAR: L’ARBITRO

Sarà Joao Pinheiro ad affrontare la diretta di Lipsia Shakhtar: fischietto portoghese, per l’esordio stagionale in Champions League si avvarrà della collaborazione dei connazionali Bruno Alves Jesus e Luciano Maia, mentre come quarto uomo avremo Antonio Nobre. È lusitano anche il responsabile Var che sarà Tiago Martins, mentre lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez si occuperà dell’Avar. Scopriamo le cifre stagionali di Joao Pinheiro, che in Europa ha arbitrato tre partite: due nei turni preliminari di Europa League, ovvero Febernahçe Slovacko e HJK Helsinki Silkeborg; prima ancora il secondo turno preliminare di Champions League, Ludogorets Shamrock Rovers.

DIRETTA/ Rangers Lipsia (risultato finale 3-1): grande rimonta degli scozzesi!

Sono 13 le ammonizioni totali comminate, mai meno di 4, mentre abbiamo avuto un’espulsione per rosso diretto e una per doppio giallo; nessun rigore fischiato, ma Joao Pinheiro è un arbitro che i cartellini li usa abbastanza spesso come aveva già mostrato lo scorso 14 giugno. In quell’occasione aveva arbitrato Romania Montenegro, terminata 3-0 in favore degli ospiti per la Lega B di Nations League: i cartellini gialli estratti dal direttore di gara portoghese erano stati ben 7, certo non c’erano state espulsioni ma questa sera nella diretta di Lipsia Shakhtar i giocatori dovranno comunque stare attenti… (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Rangers Lipsia/ Quote, Szoboszlai cerca una maglia davanti

DIRETTA LIPSIA SHAKHTAR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lipsia Shakhtar sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder per assistere alla partita di Champions League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di Infinity Plus: anche in questo caso avremo una visione in mobilità e riservata a tutti i clienti della piattaforma.

Probabili formazioni Rangers Lipsia/ Diretta tv: Tedesco ritrova Orban e Kampl

LIPSIA SHAKHTAR: MATCH DI DIFFICILE LETTURA!

Lipsia Shakhtar, partita diretta dal portoghese João Pinheiro, va in scena alle ore 21:00 di martedì 6 settembre: alla Red Bull Arena si gioca per la prima giornata nel gruppo F di Champions League 2022-2023. Detto che per il primo posto il Real Madrid parte spanne avanti a tutti, il secondo pass per gli ottavi di finale è in bilico: diremmo che il Lipsia ha qualcosa in più, ma la compagine tedesca deve ritrovarsi dopo una stagione difficile e al momento non ha ancora fatto quel salto di qualità che il colosso austriaco che la “governa” prometteva in tempi brevissimi, al netto ovviamente di una crescita esponenziale sotto gli occhi di tutti.

Lo Shakhtar l’anno scorso era affidato a Roberto De Zerbi, che però ha deluso tanto nel girone di Champions League: adesso gli ucraini, che erano anche arrivati ai quarti in passato, vogliono ripartire di slancio ma con la consapevolezza che, anche a causa della situazione interna nel Paese, le cose possano non essere così semplici. Possiamo quindi aspettare quello che succederà nella diretta di Lipsia Shakhtar; valutiamo intanto il modo in cui i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco della Red Bull Arena, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA SHAKHTAR

Sarà il classico 3-4-1-2 quello di Domenico Tedesco per la diretta Lipsia Shakhtar: rispetto ai 4 gol incassati a Francoforte dovrebbero tornare Halstenberg nel terzetto difensivo (eventualmente per Simakan, con la conferma di Gvardiol e Orban) a protezione di Gulacsi, mentre sulle corsie laterali ci saranno Henrichs e Raum a dare supporto a una zona mediana nella quale Kampl e Laimer devono vincere la concorrenza di Schlager e Haidara. Sulla trequarti potrebbe giocare Szoboszlai; a quel punto Dani Olmo affiancherebbe Werner o Nkunku, quasi certamente non saranno in campo contemporaneamente i quattro tenori offensivi del Lipsia.

Lo Shakhtar di Igor Jovicevic se la gioca con il 4-3-3: Trubin il portiere favorito sul veterano Pyatov, Bondar e Matvienko i due centrali con i terzini che dovrebbero essere Konoplya e Mykhaylichenko. Nel reparto di centrocampo la regia del capitano Stepanenko, Bondarenko e Sudakov invece agiscono in qualità di mezzali; Zubkov si riprende la maglia di esterno destro nel tridente, sull’altro versante Mudryk (che sarà squalificato nella prossima di campionato), Lassina Traoré dovrebbe tornare in campo come centravanti anche se c’è comunque la concorrenza di Sikan.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto, in termini di quote, per un pronostico sulla diretta Lipsia Shakhtar. La squadra favorita per la partita del girone di Champions League è quella di casa: la vittoria interna del Lipsia, regolata dal segno 1, vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 1,22 volte quanto investito con questo bookmaker, contro il valore di 12,00 che è posto sul segno 2, identificativo del successo esterno dello Shakhtar. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote invece una vincita che ammonta a 6,75 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA