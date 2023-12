Diretta/ Lipsia Young Boys (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (oggi 13 dicembre 2023)

DIRETTA LIPSIA YOUNG BOYS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Lipsia Young Boys e ancora una volta ripetiamo che il gruppo G di Champions League è l’unico in cui la situazione sia totalmente definita. Il Lipsia è già sicuro degli ottavi e del secondo posto: un passo tutto sommato accettabile quello della squadra tedesca, che ha perso due volte contro il Manchester City ma ha vinto le partite che doveva vincere, con un totale di 11 gol segnati ma anche 9 subiti. La difesa dei tedeschi dovrà dunque salire di colpi agli ottavi, soprattutto perché è del tutto plausibile che l’avversaria sia una squadra tosta (tra le possibilità abbiamo per esempio il Real Madrid e il Barcellona).

Per quanto riguarda lo Young Boys, anche gli svizzeri si sono presi quello che era il massimo consentito: la qualificazione in Europa League, arrivata grazie al 2-0 del Wankdorf contro la Stella Rossa con cui la squadra giallonera aveva già pareggiato al Marakanà. Era impossibile pensare agli ottavi, ma comunque lo Young Boys è riuscito a segnare 6 gol in questo girone incassandone 11, tutto sommato nemmeno tantissimi viste le avversarie. Adesso noi possiamo davvero metterci comodi e stare a vedere cosa ci racconterà il terreno di gioco della Red Bull Arena, perché finalmente qui è tutto pronto e quindi la diretta di Lipsia Young Boys può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

I TESTA A TESTA

L’imminente diretta di Lipsia Young Boys ci porta a parlare dei precedenti tra queste due squadre, ma il quadro è decisamente scarno: prima di questa stagione infatti le due squadre non erano mai state una contro l’altra in competizioni ufficiali, dunque la sfida del Wankdorf valida per la prima giornata del gruppo G di Champions League ha rappresentato un inedito assoluto, mentre per questa sera si può dire che sarà la prima volta di sempre alla Red Bull Arena, casa del Lipsia che, già sicuro della qualificazione agli ottavi con il secondo posto, aveva aperto il suo cammino europeo con una vittoria per 3-1 sullo Young Boys.

A Berna era finita 3-1: nel primo tempo gli svizzeri, colpiti a freddo (dopo due minuti) dal colpo di testa di Mohames Simakan, erano riusciti a pareggiare con il gol di Meschcak Elia. A 17 minuti dal termine però il Lipsia era riuscito a prendersi il nuovo vantaggio: era stato Xaver Schlager a battere il portiere avversario Anthony Racioppi. In pieno recupero poi per lo Young Boys era arrivata la beffa: riversatisi in avanti alla ricerca del pareggio, i gialloneri erano stati infilati da un contropiede orchestrato da Benjamin Henrichs e finalizzato da Benjamin Sesko, per il terzo gol del Lipsia che aveva completato la festa. (agg. di Claudio Franceschini)

PARTITA “INUTILE”

Lipsia Young Boys, in diretta naturalmente dallo stadio Red Bull Arena della città tedesca, si gioca alle ore 18.45 di questa sera, mercoledì 13 dicembre 2023, per la sesta e ultima giornata del girone G di Champions League. A dire il vero, non c’è più nulla in palio nella diretta di Lipsia Young Boys, perché tutti i verdetti del gruppo sono già decisi. Il Lipsia è qualificato con anticipo per gli ottavi di finale, ma con 9 punti sa già che chiuderà secondo, perché il sogno di soffiare il primato ai campioni d’Europa è sfumato con la rimonta subita nel secondo tempo contro il Manchester City nella scorsa giornata.

Lo Young Boys invece ha ottenuto quello che realisticamente poteva essere considerato l’obiettivo massimo per gli svizzeri in questa Champions League, cioè il terzo posto con annesso passaggio in Europa League. La missione si è compiuta con la vittoria per 2-0 contro la Stella Rossa di due settimane fa, che ha garantito allo Young Boys il +3 in classifica con vantaggio nello scontro diretto, quindi il terzo posto è matematico. Sarà un’amichevole o poco più (ci sono comunque in ballo soldi e punti del ranking), speriamo allora di divertirci con la diretta di Lipsia Young Boys…

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA YOUNG BOYS

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Lipsia Young Boys. Rischio turnover in una partita con ben poco in palio, noi però di base schieriamo il Lipsia di mister Marco Rose con Blaswick in porta e davanti a lui i tre difensori Simakan, Klostermann e Lukeba; a centrocampo ecco Henrichs, Schlager, Haidara e Raum, mentre nel reparto offensivo citiamo Baumgartner e Simons in appoggio al centravanti Openda, ma naturalmente potrebbero esserci cambi, ad esempio con Forsberg e Poulsen.

Lo Young Boys di mister Raphael Wicky potrebbe invece proporci (pur con le stesse avvertenze) un modulo 4-4-2 con Janko (squalificato in campionato), Amenda, Benito e Garcia nella difesa a quattro davanti al portiere Von Ballmoos; a centrocampo altra linea a quattro composta da Ugrinic, Niasse, Lauper e Monteiro; infine, la coppia d’attacco dello Young Boys potrebbe prevedere Elia e Nsame in campo dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Lipsia Young Boys secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Partono nettamente favoriti i padroni di casa e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,35, mentre poi si sale a quota 5,75 in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria dello Young Boys varrebbe ben 7,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.











