Diretta Lipsia Zenit/ Streaming video tv: quote, tedeschi favoriti (Champions League)

Lipsia Zenit, che verrà diretta dall’arbitro turco Ali Palabiyik, si gioca alle ore 18:55 di mercoledì 23 ottobre: presso la Red Bull Arena va in scena uno degli anticipi del giorno per la Champions League 2019-2020. E’ la terza giornata del gruppo G, che secondo gli addetti ai lavori è quello più abbordabile ma, dunque, anche più complicato perché tutte le squadre hanno la possibilità di qualificarsi; i tedeschi sono reduci da una sconfitta interna contro il Lione che ha complicato i piani in termini di passaggio agli ottavi di finale, e in termini generali stanno faticando parecchio a trovare il ritmo giusto in questa stagione. Lo Zenit invece condivide il primo posto nel girone insieme ai francesi, grazie alla brillante vittoria sul Benfica: un’occasione dunque per provare ad allungare. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Lipsia Zenit; intanto possiamo fare una valutazione sulle probabili formazioni delle due squadre, andando a leggere le scelte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA ZENIT

In Lipsia Zenit, Julian Nagelsmann deve fare i conti con qualche assenza di rilievo; nel suo 4-4-2 allora potrebbero giocare quasi tutti gli 11 che hanno pareggiato contro la capolista Wolfsburg, in Bundesliga. Spazio a Upamecano e Orban a protezione di Gulacsi, con Klostermann e Halstenberg sulle corsie; a centrocampo si rivede Forsberg che agirà a sinistra, in mezzo Kampl potrebbe affiancare Laimer (con Demme in panchina) mentre la corsia destra sarà occupata da Sabitzer, con coppia offensiva formata da Werner e Yussuf Poulsen. Modulo speculare per lo Zenit di Sergey Semak: in porta torna Lunev, Ivanovic e Rakitskiy i centrali di una difesa completata da Karavaev e uno tra Zhirkov e Douglas Santos che avranno davanti a loro Shatov e Driussi, gli esterni di un centrocampo nel quale Ozdoev e Barrios dovrebbero agire nella zona nevralgica. Davanti non si cambia, anche perché i due attaccanti stanno facendo benissimo: giocheranno come sempre Azmoun e Dzyuba.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Lipsia Zenit indicano nei tedeschi la squadra nettamente favorita: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,60 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto, contro il valore di 5,50 che accompagna l’eventualità del successo russo (segno 2). L’ipotesi del pareggio, come sempre regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 4,25 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.



