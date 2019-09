DIRETTA LITUANIA CANADA (finale 92-69)

Diretta Lituania Canada: vittoria di potenza dei lituani nella seconda giornata dei Mondiali di basket in cina 2019. La formazione del ct Adomaitis ha appena sconfitto i canadesi con il risultato di 92-69, dopo una prima parte dell’incontro molto piò equilibrata. Già comunque in vantaggio, negli ultimi venti minuti di match la Lituania ha martellato, mettendo a referto degli ottimi parziali di 24-18 e 22-15, mentre il Canada faceva ben fatica a rispondere per le rime. E’ quindi un’ottima vittoria per la squadra lituana, che è ancora leader a parimerito con l’Australia nel girone H. Va aggiunto riguardo al match che il miglior giocatore nello spogliatoio di Adomaitis è stato Ulanovas, con 15 punti personali: per il Canada si è messo in luce Wiltjer, con 24 punti. (agg Michela colombo)

INTERVALLO

Diretta Lituania Canada: ottima partenza della formazione del ct Adomaitis, che all’intervallo del match per i Mondiali di basket 2019, è avanti sul team delle foglie d’acero per 46-36. E’ già nel primo quarto che la blasonata Lituania si mette in mostra, trovando quindi subito vantaggio di 24-14 e quindi il distacco di dieci lunghezze che resiste ancora adesso. Nel secondo parziale però non possiamo non segnalare il grande rilancio del Canada, che pure pareggia nel referto per 22-22: la squadra del ct Nurse fa di tutto per ricucire ulteriormente il gap, ma la Lituania per ora si è dimostrata avversaria difficile da prendere. Tutto chiaramente può anfora accadere in campo per il match del girone H. (agg Michela Colombo)

PALLA A DUE!

Siamo alla palla a due di Lituania Australia: non ci sono grandi titoli che gli Aussie possano vantare in bacheca, ma questa nazionale ha saputo fare un salto di qualità negli ultimi anni. Nel 2014 arrivava dodicesima ai Mondiali di basket; da allora si è rimboccata le maniche e costruito un roster che si possa giocare il titolo iridato. Ha iniziato a farlo vedere tre anni fa alle Olimpiadi: battuta la Serbia nel girone (e sconfitta onorevole contro gli Stati Uniti), la nazionale oceanica è arrivata ai quarti come potenziale sorpresa e si è confermata piegando proprio la Lituania con un clamoroso 90-64 (24 punti per Patty Mills, 6 assist e 7 rimbalzi per Andrew Bogut). Purtroppo la Serbia si è vendicata in semifinale, e la Spagna ha vinto la finale per il bronzo; gli Aussie hanno però confermato di poter giocare per grandi traguardi, e ai Mondiali di basket 2019 ci riprovano. Diamo subito la parola al campo e stiamo a vedere come andranno le cose a Dongguan, dove finalmente la diretta di Lituania Australia comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

LA PRIMA DEI NORDAMERICANI

Mentre la diretta di Lituania Canada si avvicina sempre di più, possiamo osservare che i nord-americani si trovano già sull’orlo del baratro a causa della sconfitta per 108-92 subita domenica contro l’Australia, sempre a Dongguan. Il Canada soffrì molto nella prima metà della partita: 29-20 per l’Australia dopo i primi 10 minuti, punteggio diventato 52-40 all’intervallo lungo. Nel secondo tempo invece è successo un po’ di tutto: 37-24 Canada nel terzo quarto grazie al quale gli uomini di coach Nick Nurse si erano presentati in vantaggio di un punto all’inizio dell’ultimo quarto, nel quale però è stata l’Australia a dominare per 32-15, chiudendo con uno scarto finale di ben 16 punti. Nel Canada si sono messi in particolare evidenza Khem Birch con 18 punti, Cory Joseph con 16 punti ed infine Kevin Pangos a quota 14, ma tutto questo non è bastato per evitare la sconfitta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L’ESORDIO BALTICO

Aspettando l’interessante diretta di Lituania Canada, possiamo tornare con la memoria ad appena due giorni fa, quando il debutto dei lituani in questi Mondiali di basket 2019 è stato poco più di un allenamento contro il malcapitato Senegal, travolto con l’eloquente punteggio di 101-47, che non richiederebbe molti altri commenti. Possiamo comunque ricordare che non ci fu partita fin dal primo quarto, chiuso dalla Lituania in vantaggio per 27-10, che divenne 48-21 al termine del secondo quarto e dunque all’intervallo lungo. Pura accademia dunque il secondo tempo, in cui la Lituania ha comunque segnato altri 53 punti per superare quota 100, tenendo invece il Senegal a meno della metà dei propri punti. In un simile contesto i numeri diventano relativi, tuttavia possiamo ricordare che la Lituania due giorni fa ha mandato in doppia cifra addirittura sette giocatori: un ottimo riscaldamento in attesa di fare sul serio a partire da oggi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Lituania Canada, in diretta dal Dongfeng Nissan Cultural and Sports Centre di Dongguan (Cina), è una partita valida per la seconda giornata del girone H dei Mondiali di basket 2019. L’appuntamento sarà alle ore 13.30 italiane di oggi pomeriggio, martedì 3 settembre 2019, quando in Cina saranno le ore 19.30. Lituania Canada si annuncia come una partita di grande interesse, che rischia di essere già una condanna per i nord-americani: il Canada infatti domenica ha perso per 92-108 contro l’Australia e una seconda sconfitta significherebbe di fatto l’eliminazione già nel primo turno per una squadra che paga d’altronde le troppe assenze. La Lituania dal canto suo domenica ha debuttato con un facilissimo 101-47 contro il Senegal e oggi è attesa dal primo vero banco di prova in questi Mondiali, con la consapevolezza del fatto che una vittoria varrebbe già il passaggio alla seconda fase, onorando l’immensa tradizione di questo piccolo Paese baltico tutto votato al basket.

DIRETTA LITUANIA CANADA: IL CONTESTO

Abbiamo dunque già accennato al fatto che la diretta di Lituania Canada è uno snodo già fondamentale in un girone che a differenza di altri presenta tre squadre di livello (anche l’Australia), di conseguenza una dovrà rimanere fuori dalla seconda fase. In questo momento la principale indiziata è il Canada, anche a causa di qualche assenza di troppo. Potrebbe sembrare paradossale che ciò succeda proprio nell’anno in cui i Toronto Raptors hanno vinto la NBA, ma va detto che nella squadra dell’Ontario non c’erano giocatori canadesi e di conseguenza questo sarebbe più un dato statistico curioso che una vera discrepanza di rendimento. Sulla Lituania non c’è molto da dire se non esprimere come sempre ammirazione per una Nazionale di un Paese davvero piccolo ma che non manca mai ai grandi eventi: la cosa certa è che con i baltici è meglio averci a che fare il più tardi possibile, la partita contro il Senegal per quanto poco indicativa potesse essere ha già mostrato quale sia il potenziale di questa Lituania.



