Diretta Lituania Italia donne/ Streaming video Rai 2: azzurre per il poker

Lituania Italia donne, diretta dall’arbitro serbo Jelena Medjedovic presso lo Stadio LFF della capitale baltica Vilnius, si giocherà alle ore 17.30 italiane (le 18.30 locali) di oggi pomeriggio, martedì 26 ottobre 2021. L’appuntamento con la diretta di Lituania Italia donne sarà valido per il girone G della zona europea delle qualificazioni per i Mondiali di calcio femminile 2023, dove si spera di essere protagoniste come nel 2019. Questa per le Azzurre sarà una partita da vincere senza se e senza ma, dal momento che l’Italia finora vanta tre vittorie su tre mentre la Lituania ha sempre perso.

Sarebbe dunque davvero un delitto fermarsi sul più bello nel duello a distanza con la Svizzera che, curiosamente come avviene anche in campo maschile, è la nostra rivale più accreditata. Solo la prima va direttamente ai Mondiali, la seconda dovrà disputare i playoff e finora sia l’Italia sia la Svizzera hanno vinto tre partite su tre. L’Italia donne arriva dal convincente successo per 3-0 contro la Croazia di venerdì scorso, adesso serve ancora vincere: andrà tutto secondo le previsioni in Lituania Italia donne?

DIRETTA LITUANIA ITALIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lituania Italia donne sarà trasmessa su Rai Due, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: la telecronaca sarà affidata a Tiziana Alla, che avrà al suo fianco Sara Meini per il commento tecnico. Naturalmente, se non potrete mettervi davanti a un televisore, sarà possibile assistere a questa partita delle qualificazioni Mondiali anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it o installando la relativa applicazione su PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI LITUANIA ITALIA DONNE

Diamo infine uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte del nostro c.t. Milena Bertolini per quanto riguarda le probabili formazioni di Lituania Italia donne. Venerdì scorso contro la Croazia avevamo visto un aggressivo modulo 3-4-3 con Gama, Linari e Salvai nella linea difensiva a tre davanti al portiere Schroffenegger, mentre a centrocampo erano state titolari da destra a sinistra Bonansea, Caruso, Rosucci e Boattin.

Infine, il tridente d’attacco azzurro era stato composto da Cernoia, Giacinti e Girelli. In linea di massima le titolari potrebbero essere le stesse, anche se qualche novità è possibile: ad esempio, sarebbe molto bello rivedere titolare dopo un anno e mezzo Guagni, tormentata dal Covid e dagli infortuni, che ha giocato il secondo tempo quattro giorni fa. Pirone invece aveva segnato otto minuti dopo essere entrata in campo: potrebbe sperare anche lei in qualcosa in più?

