Diretta Lituania Italia/ Streaming video Rai: match abbordabile per gli azzurri

DIRETTA LITUANIA ITALIA: PER RESTARE A PUNTEGGIO PIENO

Lituania Italia sarà in diretta dal LFF Stadium di Vilnius, alle ore 20:45 (fuso di casa nostra) di mercoledì 31 marzo: nella terza giornata del girone C per le qualificazioni Mondiali 2022 la nostra nazionale torna in campo in quella che sulla carta è la partita più abbordabile del percorso verso la fase finale in Qatar. Un cammino che abbiamo iniziato nel migliore dei modi, battendo prima l’Irlanda del Nord in casa e poi imponendoci in Bulgaria: punteggio pieno e nessun gol subito per gli azzurri, che stanno confermando i progressi fatti da quando Roberto Mancini si è seduto in panchina.

Verosimilmente la Lituania giocherà per evitare l’ultimo posto in classifica; ha mostrato buone cose resistendo alla Svizzera e perdendo di una sola rete, ma per lei le partite importanti saranno le due contro la Bulgaria per quanto detto. Aspettando ora la diretta di Lituania Italia possiamo fare un focus su quelle che saranno le scelte da parte dei due Commissari Tecnici, concentrando quindi la nostra attenzione sulle probabili formazioni che scenderanno in campo nel match di Vilnius.

DIRETTA LITUANIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre, per quanto riguarda le partite della nostra nazionale, la diretta tv di Lituania Italia verrà trasmessa dalla televisione di stato e in particolare da Rai Uno: questo significa che la visione del match per le qualificazioni Mondiali 2022 sarà in chiaro per tutti e anche in alta definizione, mentre in assenza di un televisore potrete comunque rivolgervi al servizio di diretta streaming video che viene fornito dalla stessa emittente, semplicemente visitando il sito o l’app ufficiali di Rai Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI LITUANIA ITALIA

In Lituania Italia dovremmo vedere il 4-2-3-1 da parte di Valdas Urbonas: Beneta e Gaspuitis i due centrali difensivi che si schierano a protezione di Svedkauskas, con Mikoliunas e Vaitkunas a percorrere le fasce laterali supportando i due mediani che dovrebbero esser Dapkus e Simkus. Novikovas e Lasickas saranno invece i due esterni che partiranno dalla trequarti, con Slivka che invece avrà una posizione centrale; Chernykh dovrebbe essere scelto come centravanti. Mancini conferma il 4-3-3 ma è pronto a cambiare qualche interprete: per esempio in mezzo alla difesa dove Alessandro Bastoni è destinato a fare coppia con Gianluca Mancini, mentre Di Lorenzo ed Emerson Palmieri possono essere i terzini con Gigio Donnarumma comunque in porta. A centrocampo, tornano titolari Locatelli e Lorenzo Pellegrini; il terzo può nuovamente essere Barella anche se un’occasione la può avere Pessina, infine nel ballottaggio tra attaccanti sarà Immobile a spuntarla, con lui verosimilmente dovremmo vedere dal primo minuto sia Federico Chiesa che Bernardeschi, con riposo per Lorenzo Insigne.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Lituania Italia, dunque andiamo subito a vedere quali siano le quote che sono state previste dal bookmaker: il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 20,00 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 9,00 volte la puntata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, vale 1,12 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.



