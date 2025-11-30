Diretta Lituania Italia streaming video tv: orario e risultato live della partita di basket per le qualificazioni mondiali, oggi 30 novembre 2025

DIRETTA LITUANIA ITALIA: STRADA IN SALITA

Non è stato di certo l’esordio che sognava Luca Banchi, la sconfitta contro l’Islanda mette già in salita la strada e allora la diretta Lituania Italia diventa già un appuntamento fondamentale nella seconda giornata del girone D delle qualificazioni mondiali. Si giocherà alla Švyturio Arena di Klaipeda alle ore 17.30 italiane di oggi, domenica 30 novembre 2025.

Sicuramente è la partita più attesa del girone, però entrambe ci arrivano con i brividi dopo la prima giornata. La Lituania almeno si è salvata, vincendo di un punto (88-89) in Gran Bretagna, mentre l’Italia è finita ko per 76-81 a Tortona contro l’Islanda e questo complica già non poco il nostro cammino verso il torneo iridato in Qatar nel 2027.

Dopo un buon Europeo, chiuso però con l’eliminazione per mano della Slovenia e con l’addio di Gianmarco Pozzecco, sulla panchina dell’Italia è arrivato Luca Banchi, forte dei risultati d’eccellenza ottenuti con la Lettonia – per il nostro coach sarà quindi una sorta di derby baltico oggi – ma c’è da lavorare parecchio perché l’inizio è stato negativo.

Le finestre durante la stagione regalano spesso risultati imprevedibili nel basket, giovedì purtroppo sono stati proprio gli Azzurri a pagarne il prezzo e allora adesso l’obiettivo è quello di cercare il riscatto immediato nella diretta Lituania Italia. Ovviamente non sarà facile, ma nemmeno i padroni di casa sono nella loro migliore versione e allora ci si potrà provare…

LITUANIA ITALIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Lituania Italia in tv sarà sui canali di Sky Sport, riservata quindi a chi possiede un abbonamento sarà anche la diretta streaming video.

DIRETTA LITUANIA ITALIA: AZZURRI GIÀ AL BIVIO?

Luca Banchi ha puntato su un gruppo piuttosto giovane, con il ritorno di Amedeo Della Valle come notizia principale. Il debutto purtroppo non è stato buono: nulla è compromesso, perché passano la prima fase le prime tre di ogni girone da quattro, quindi la selezione è minima e da questo punto di vista ci sarebbe tutto il tempo per recuperare anche in caso di una seconda sconfitta stasera nella diretta Lituania Italia. Ci sarà però parecchio da riflettere, perché abbiamo capito fin troppo bene che Islanda e Gran Bretagna ci daranno filo da torcere, anche tenendo conto della formula delle qualificazioni.

Infatti successivamente ci sarà un secondo girone, nelle quali le prime tre del nostro gruppo incroceranno le prime tre del C (Bosnia, Serbia, Svizzera e Turchia) ma portandosi dietro i risultati della prima fase e con appena tre posti in palio su sei squadre. Insomma, lo scivolone casalingo contro l’Islanda potrebbe tornare a far sentire i propri effetti magari anche fra un anno o più: ecco allora che un blitz a Klaipeda avrebbe valore doppio, la diretta Lituania Italia ci dirà a che punto stanno gli Azzurri…