Diretta Lituania Lussemburgo/ Streaming video tv: ospiti favoriti! (Nations League)

DIRETTA LITUANIA LUSSEMBURGO: ALLA PERIFERIA DEL CALCIO!

Lituania Lussemburgo viene diretta dall’arbitro israeliano David Fuxman: alle ore 18:00 di sabato 4 giugno questa partita, presso il LFF Stadionas di Vilnius, è valida per la prima giornata della Nations League 2021-2022. Siamo nella Lega C: l’obiettivo dei padroni di casa sarà chiaramente quello di non retrocedere nel livello più basso della competizione, e non sarà semplice perché nella scorsa edizione la Lituania ha francamente deluso le aspettative, o comunque ha dimostrato di non aver saputo fare passi avanti concreti, rimanendo ferma al guado.

Aveva giocato un’ottima Nations League invece il Lussemburgo che, anche grazie alle imprese del Dudelange in Europa League, è cresciuto nel globale movimento federale e adesso, pur non rappresentando ovviamente una minaccia in certi contesti, può sicuramente ambire a vivere il sogno della promozione in Lega B, e certamente è favorito per questa partita. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Lituania Lussemburgo; aspettando che la partita prenda il via, facciamo qualche rapida valutazione sulle probabili formazioni.

DIRETTA LITUANIA LUSSEMBURGO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lituania Lussemburgo non sarà fornita dai canali della nostra televisione: la Nations League viene coperta da alcune emittenti che però, in maniera quasi ovvia, si occupano delle partite della Lega A, e dunque quelle tra le big. Per questo match non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma potrete comunque avvalervi della possibilità di ricavarne informazioni utili attraverso il sito della UEFA (www.uefa.com) e i suoi relativi account sui social network. Sono chiaramente consultabili anche le pagine ufficiali delle due federazioni, fornite anche in lingua inglese.

PROBABILI FORMAZIONI LITUANIUA LUSSEMBURGO

Valdas Ivanauskas potrebbe affrontare la diretta Lituania Lussemburgo con la conferma del 3-5-2. In porta andrebbe Bartkus, davanti a lui una linea difensiva formata da Vaitkunas, Linas Klimavicius e Satkus con i soliti due laterali che con questo modulo si alzano a centrocampo, e potrebbero essere Baravykas e Milasius. A fare gioco come perno centrale ecco Utkus, con Slivka e Lasickas che agirebbero in qualità di mezzali; nel tandem offensivo le scelte del CT dovrebbero ricadere su Cernych e Augustinas Klimavicius.

Sarà invece 4-2-3-1 per Luc Holtz: Chanot e Selimovic si dispongono a protezione del portiere Moris, sulle fasce come terzini ecco Bohnert e Mica Pinto. Poi, cerniera mediana con Olesen e Barreiro; davanti a loro Martins Pereira e Vincent Thill potrebbero giocare insieme con uno dei due che allargherebbe la sua posizione, nel caso allora resterebbe fuori Sebastien Thill perché la maglia di Sinani non è in discussione, né probabilmente quella di Gerson Rodrigues come prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggendo le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico sulla diretta Lituania Lussemburgo, scopriamo quanto segue: il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare 3,20 volte quanto messo sul piatto, l’ipotesi del pareggio regolata dal segno X porta in dote una vincita che corrisponde a 3,00 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, andreste a intascare – con questo bookmaker – una cifra equivalente a 2,30 volte l’importo che avrete scelto di investire.











