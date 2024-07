DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: SI INIZIA!

Martedì di Olimpiadi Parigi 2024 che inizia immediatamente con la super sfida di volley maschile tra Italia e Egitto, la gara più agevole del torneo. Occorre ricordare come sia mutata la formula del torneo: si qualificano le prime due di ogni girone. Italia che parte benissimo ma l’Egitto non sfigura e tiene testa agli azzurri ma Giannelli e Lavia, così come tutti gli altri, sembrano essere in grande forma ed inanellano diversi punti consecutivi.

Contemporaneamente nel tiro a volo è presente Jessica Rossi. Per lei Tre colpi consecutivi: dunque segna 6/7. Adesso Jessica Rossi sembrerebbe aver superato l’errore al quinto tiro. Con tre tiri ha rotto altrettanti piattelli nella terza tranche della prima serie. Nel frattempo l’Italia di De Giorgi è sempre più vicina alla vittoria del primo set. Vince il primo set l’Italia. (Marco Genduso)

DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: PROGRAMMA GARE E FINALI DEL GIORNO

Un martedì ricco di eventi alle Olimpiadi Parigi 2024, oggi infatti per gli azzurri potrebbe arrivare una preziosa medaglia per Paltrinieri. L’azzurro sarà impegnato negli ottocento metri questa sera, ma prima di questa gara è bene ricordare che ritorneranno le azzurre della pallavolo impegnate nella sfida contro l’Egitto. Una partita alla portata secondo i bookmakers, ma non per questo immeritevole di essere seguita.

Segnaliamo poi il primo incontro ai giochi olimpici nel pugilato con Irma Testa, senza contare le numerose apparizioni che ci saranno nel judo, nel nuoto e anche nel rugby femminile. Infatti il programma si tinge di azzurro già dalla prima mattinata con il Triathlon per poi continuare con il tiro sportivo. Nel pomeriggio invece il beach volley vedrà il tandem azzurro Gottardi-Menegatti.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: MATTINATA RICCHISSIMA

Come antipasto alla ricca serata italiana però non possiamo non citare le numerose comparse italiane e i loro orari alle Olimpiadi Parigi 2024, si parte la mattina alle ore 8 per il Triathlon dove potremmo assistere alla gara di Pozzatti e Crociani, per poi passare qualche ora dopo alla pallavolo e al beach volley con gli italiani impegnati contro l’Egitto alle 9. Alle 11 invece si farà una merenda in spiaggia seguendo Gottardi-Menegatti impegnati nella loro sfida.

Poco più tardi invece le italiane Quadarella e Taddeucci saranno impegnate nei 1500 metri in stile, entrambe nella seconda batteria. Sempre nelle quote rose vedremo la Paolini impegnata a mezzogiorno, mentre la pallanuoto maschile sarà impegnata contro la Croazia.