Diretta Liverpool Ajax/ Streaming video tv: match fondamentale (Champions League)

DIRETTA LIVERPOOL AJAX: SFIDA AFFASCINANTE!

Liverpool Ajax, in diretta naturalmente dallo stadio di Anfield Road alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 1 dicembre 2020, si gioca per la quinta giornata del girone D della Champions League e sarà una sfida affascinante per più di un motivo. Innanzitutto la diretta di Liverpool Ajax evoca la storia del calcio, grazie a tante imprese sia dei Reds sia dei lancieri, ma sarà soprattutto fondamentale la posta in palio. Il Liverpool si è complicato la vita perdendo in casa contro l’Atalanta nella notte che ha fatto la storia della Dea, ma ha comunque ancora in mano il proprio destino e con una vittoria si prenderebbe la qualificazione per gli ottavi di finale con una giornata d’anticipo. L’Ajax invece arriva dalla seconda vittoria consecutiva contro il Midtjylland, ma l’impresa nerazzurra ha complicato i piani degli olandesi, che adesso avrebbero bisogno a loro volta di fare risultato ad Anfield per non ritrovarsi spalle al muro settimana prossima, quando ospiteranno l’Atalanta ad Amsterdam: ne saranno capaci contro un Liverpool che non vorrà sbagliare per la seconda volta?

DIRETTA LIVERPOOL AJAX STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Ajax sarà una esclusiva di Sky Sport, che detiene i diritti per trasmettere tutte le partite di Champions League per i propri abbonati, i quali avranno dunque a disposizione anche la diretta streaming video fornita tramite sito oppure applicazione di Sky Go se stasera non potessero mettersi davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL AJAX

Le probabili formazioni di Liverpool Ajax ci dicono che i Reds dovrebbero schierare il solito 4-3-3 con l’emergenza che continua in difesa e situazione invece in miglioramento negli altri reparti. Davanti ad Alisson potremmo dunque vedere Williams, Philips, Fabinho e Robertson in una difesa appunto d’emergenza, mentre a centrocampo dovrebbero agire Milner, Henderson e Wijnaldum, così come in attacco è possibile il tridente più classico con Salah, Firmino e Mané, ma anche le alternative sarebbero di ottimo livello per Jurgen Klopp. Per l’Ajax disegniamo invece un 4-2-3-1 con Onana in porta; difesa a quattro formata da Mazraoui, Schuurs, Blind e Tagliafico; in mediana la coppia con Klaassen e la nuova stellina Gravenberch, infine sulla trequarti Neres, Promes e Tadic alle spalle della prima punta che dovrebbe essere Traore.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Liverpool Ajax in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli inglesi partono nettamente favoriti e quindi il segno 1 è quotato ad appena 1,65; si sale poi di parecchio già per il pareggio, perché il segno X vale 4,25 volte la posta in palio, infine in caso di segno 2 si toccherebbe quota 4,50 per chi avesse creduto nell’Ajax.



