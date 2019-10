Diretta Liverpool Arsenal/ Streaming video DAZN: che scontro ad Anfield! (EFL Cup)

Liverpool-Arsenal, in diretta da Anfield, mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale di EFL Cup, la Coppa di Lega inglese. In questa stagione il Liverpool stanno puntando tutto su un possibile successo in Premier League a 29 anni dall’ultima volta, senza dimenticare il titolo di campione d’Europa da difendere in Champions League. In Coppa di Lega però i Reds non vogliono mollare: la squadra di Klopp è reduce da un tour de force in campionato, contro Leicester, Manchester United e Tottenham sono arrivati però sette punti ottimi per tenere a bada il Manchester City secondo. L’Arsenal è reduce invece da un deludente pareggio contro il Crystal Palace e dal faticoso successo contro il Guimaraes, e vive la Coppa di Lega come l’opportunità giusta per dare un acuto a una stagione che si prospetta difficile per i Gunners, considerando la forza della concorrenza interna in Inghilterra.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Arsenal non sarà trasmessa sui canali in chiaro o a pagamento del digitale terrestre, né sul satellite. L’esclusiva sarà disponibile in diretta streaming video via internet su DAZN, collegandosi sul sito dazn.it con l’ausilio di un pc, oppure sull’applicazione DAZN tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ARSENAL

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Liverpool Arsenal, oggi mercoledì 30 ottobre 2019 presso Anfield, sfida valevole per gli ottavi di finale di EFL Cup, la Coppa di Lega inglese. Il Liverpool allenato da Klopp scenderà in campo con un 4-3-3 schierato con: Kelleher, Hoever, Gomez, Lovren, Milner, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Keita, Elliott, Origi, Mané. Risponderà l’Arsenal guidato in panchina da Emery con un 4-2-3-1: Martinez, Chambers, Mustafi, Holding, Tierney, Torreira, Willock, Smith Rowe, Ozil, Nelson, Martinelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono il Liverpool favorito sull’Arsenal. Quota per il segno ‘1’ fissata a 1.80, eventuale pareggio quotata 3.80 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 4.20. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 1.50 e l’under 2.5 quotato 2.50.



