Diretta Liverpool Arsenal/ Streaming video tv: big match ad Anfield (Premier League)

Liverpool Arsenal, in diretta oggi alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata della Premier League 2020-2021. Il monday night sarà un vero e proprio big match, con i Reds saliti sul trono d’Inghilterra dopo trent’anni che cercheranno subito la prima rivincita stagionale contro i Gunners. Che infatti hanno vinto il primo trofeo della stagione, battendo lo scorso 29 agosto a Wembley il Liverpool nella Supercoppa d’Inghilterra, ovvero il Community Shield. Il Liverpool comunque ha cominciato nel migliore dei modi la Premier League, battendo 4-3 il Leeds di Marcelo Bielsa e poi passando in casa del Chelsea, prima dei 7 gol rifilati in Coppa di Lega al piccolo Lincoln. Due vittorie in avvio di campionato anche per l’Arsenal, che ha piegato prima il West Ham in casa e poi il Leicester in trasferta e che quest’anno vuole tornare protagonista, dopo essere rimasto escluso nelle ultime stagioni dai posti valevoli per la Champions League.

DIRETTA LIVERPOOL ARSENAL IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Arsenal sarà trasmessa per tutti gli abbonati su Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e in ogni caso la partita sarà disponibile alla visione anche in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito skygo.sky.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone, o utilizzano l’app SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ARSENAL

Le probabili formazioni di Liverpool Arsenal, sfida in programma ad Anfield e valevole per la terza giornata della Premier League inglese. Il Liverpool sarà schierato dal tecnico Jurgen Klopp con un 4-3-3: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, van Dijk, Robertson; Henderson, Thiago, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. 3-4-3 per l’Arsenal di Arteta con questo undici titolare schierato dal 1′: Leno; Holding, Luiz, Gabriel; Bellerín, Elneny, Xhaka, Tierney; Willian, Lacazette, Aubameyang.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Liverpool Arsenal, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,45 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 6,25 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 4,75 volte la vostra giocata.



